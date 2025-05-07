私院收費透明度｜醫衞局倡私營醫療機構按指定格式公布收費表　收費超預算兩成須提交書面解釋

私營醫療收費透明度不足為人詬病，醫務衞生局今日（7日）公布3項立法建議以提高收費透明度，包括要求私營醫療機構以指明格式公布收費表，亦擬要求私家醫院提供服務費用預算，並呈報及公布過往費用及收費的統計數據。當局下月起將陸續諮詢持分者，目標明年提交規例草案。

醫衞局今向立法會衞生事務委員會提交文件，建議規定包括私家醫院、日間醫療中心和診所的3類私營醫療機構公布價目資料，並須按衞生署署長指明的格式提供收費表，收費表須按以下6項原則提供：

須清楚列明該持牌私營醫療機構所有提供的「基本服務項目」，以及該機構最常進行的「指明治療及程序」，以中英雙語表述，方便公眾了解

應盡量採用「固定價格表述」，例如「門診每次300元」；如不切實可行，應提供價格範圍，例如「300-500元」。考慮到個別醫療服務或需度身訂造（如牙齒矯正等），在此情況下收費表須表示持牌私營醫療機構可應要求提供價格資料，從而提醒病人查詢。

如持牌私營醫療機構會因應不同病房級別而調整其他收費，例如私家房病人使用同一藥械和消耗品，收費仍然會較標準病房病人為高，收費表必須清楚交代所有病房級別的相關收費差異和理據。這有助病人決定留醫前更清楚應選擇何種病房

在持牌私營醫療機構營業時間，收費表應置於接待處／入院登記處及收銀處，確保能在處所當眼地方方便公眾查閱

收費表可透過紙本及／或電子格式（如透過平板電腦顯示）提供。針對私家醫院設有住院服務，院方必須在網站公布收費表，供市民入院前已可參考

為確保公眾及時獲得最新資訊，持牌私營醫療機構一旦更新收費表，須至少一定曆日後才可生效。收費表須向衞生署報備，以助查證符合相關要求

▲ 醫務衞生局於今日向立法會衞生事務委員會遞交提高私營醫療服務收費透明度的立法建議。（資料圖片）

私院收費透明度｜擬規定提供服務費用預算

當局也擬規定私家醫院提供服務費用預算，須於病人進行「指明治療及程序」，即常見及非緊急治療或程序前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表格。

同時，當局建議，預算表格應包括病人資料、主診醫生姓名、初步診斷、須接受的治療及預計住院時間等，並分別列出預算醫院費、醫生費，以及藥物、 植入物和消耗品費用。預算醫院費建議可由私家醫院或醫生根據院方提供的收費資料填寫；醫生費則應由醫生填寫，並簽署確認已向病人、家屬或獲授權人士解釋有關收費。

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文件亦指，服務費用預算本質上並非具約束力的報價，最終收費或因臨床情況變化而調整，若收費明顯超出預算，如高出20%或更多，私院須向病人、家屬或獲授權人士提供書面解釋，以保障各方權益。而私家醫院實應以救治病人為先，不應被擬備服務費用預算的要求耽誤，若病人需在預約12小時內入院，私家醫院應可獲豁免提供預算表格。

醫衞局也建議要求私家醫院須每年按衞生署署長指明的方式，向衞生署呈報，並在醫院網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據。

私家醫院應提供上一曆年所有接受該單一治療／程序並使用標準病床個案的數據，包括全年出院人數、平均住院日數、以及醫院費、醫生費和總收費，並須提供最低至最高個案的實際範圍，以及一般個案（第50百分位數）和高價個案（第90百分位數）收費水平。

一如服務費用預算，醫生費應列出主診醫生巡房費、外科醫生費、麻醉科醫生費和專科醫生費，以及其他費用。若上一曆年出現最終收費顯然超出服務費用預算 ，如高出20%或更多的個案，私家醫院應公布宗數。私家醫院也須於衞生署署長每年指定日期之前提供數據，以確保數據能及時更新。

政府將參考現行《私營醫療機構條例》中其他罪行的做法，訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁；如屬持續罪行（即違 規但持續未有改善），則可在罪行持續期間進一步罰款。

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