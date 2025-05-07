私院收費透明度｜醫衞局倡私營醫療機構按指定格式公布收費表 收費超預算兩成須提交書面解釋
發布時間： 1 小時前
最後更新： 14 分鐘前
私營醫療收費透明度不足為人詬病，醫務衞生局今日（7日）公布3項立法建議以提高收費透明度，包括要求私營醫療機構以指明格式公布收費表，亦擬要求私家醫院提供服務費用預算，並呈報及公布過往費用及收費的統計數據。當局下月起將陸續諮詢持分者，目標明年提交規例草案。
醫衞局今向立法會衞生事務委員會提交文件，建議規定包括私家醫院、日間醫療中心和診所的3類私營醫療機構公布價目資料，並須按衞生署署長指明的格式提供收費表，收費表須按以下6項原則提供：
- 須清楚列明該持牌私營醫療機構所有提供的「基本服務項目」，以及該機構最常進行的「指明治療及程序」，以中英雙語表述，方便公眾了解
- 應盡量採用「固定價格表述」，例如「門診每次300元」；如不切實可行，應提供價格範圍，例如「300-500元」。考慮到個別醫療服務或需度身訂造（如牙齒矯正等），在此情況下收費表須表示持牌私營醫療機構可應要求提供價格資料，從而提醒病人查詢。
- 如持牌私營醫療機構會因應不同病房級別而調整其他收費，例如私家房病人使用同一藥械和消耗品，收費仍然會較標準病房病人為高，收費表必須清楚交代所有病房級別的相關收費差異和理據。這有助病人決定留醫前更清楚應選擇何種病房
- 在持牌私營醫療機構營業時間，收費表應置於接待處／入院登記處及收銀處，確保能在處所當眼地方方便公眾查閱
- 收費表可透過紙本及／或電子格式（如透過平板電腦顯示）提供。針對私家醫院設有住院服務，院方必須在網站公布收費表，供市民入院前已可參考
- 為確保公眾及時獲得最新資訊，持牌私營醫療機構一旦更新收費表，須至少一定曆日後才可生效。收費表須向衞生署報備，以助查證符合相關要求
私院收費透明度｜擬規定提供服務費用預算
當局也擬規定私家醫院提供服務費用預算，須於病人進行「指明治療及程序」，即常見及非緊急治療或程序前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表格。
同時，當局建議，預算表格應包括病人資料、主診醫生姓名、初步診斷、須接受的治療及預計住院時間等，並分別列出預算醫院費、醫生費，以及藥物、 植入物和消耗品費用。預算醫院費建議可由私家醫院或醫生根據院方提供的收費資料填寫；醫生費則應由醫生填寫，並簽署確認已向病人、家屬或獲授權人士解釋有關收費。
文件亦指，服務費用預算本質上並非具約束力的報價，最終收費或因臨床情況變化而調整，若收費明顯超出預算，如高出20%或更多，私院須向病人、家屬或獲授權人士提供書面解釋，以保障各方權益。而私家醫院實應以救治病人為先，不應被擬備服務費用預算的要求耽誤，若病人需在預約12小時內入院，私家醫院應可獲豁免提供預算表格。
醫衞局也建議要求私家醫院須每年按衞生署署長指明的方式，向衞生署呈報，並在醫院網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據。
私家醫院應提供上一曆年所有接受該單一治療／程序並使用標準病床個案的數據，包括全年出院人數、平均住院日數、以及醫院費、醫生費和總收費，並須提供最低至最高個案的實際範圍，以及一般個案（第50百分位數）和高價個案（第90百分位數）收費水平。
一如服務費用預算，醫生費應列出主診醫生巡房費、外科醫生費、麻醉科醫生費和專科醫生費，以及其他費用。若上一曆年出現最終收費顯然超出服務費用預算 ，如高出20%或更多的個案，私家醫院應公布宗數。私家醫院也須於衞生署署長每年指定日期之前提供數據，以確保數據能及時更新。
政府將參考現行《私營醫療機構條例》中其他罪行的做法，訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁；如屬持續罪行（即違 規但持續未有改善），則可在罪行持續期間進一步罰款。
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