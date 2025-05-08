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母親節2025｜《LDK》推薦10款美容用品　最平唔使$200即可入手

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

日本雜誌《LDK The Beauty》推薦10款美容用品做母親節禮物。

【LDK/ 母親節/ 母親節禮物/ 美容用品】母親節將至，想送禮表達孝心卻無從入手？日本雜誌《LDK The Beauty》就推薦10款美容用品，並按不同價格分組，其中最便宜的產品僅需$180左右便可入手，性價比極高。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

《LDK》是次從過往期刊及特刊中精選10款在不同評測中獲得高分、評價極佳的產品，並按照不同的價錢預算，分為「￥5,000（約271港元）以下」、「￥10,000（約542港元）以下」、「￥20,000（約1,083港元）以下」及「￥30,000（約1,623港元）以上」4個組別，供大家參考。

點擊睇完整禮物推介清單：

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（價錢由低至高排列）

1. Scalp D BEAUTÉ Scalp Spa Essence, 參考價格￥3,300（約港幣$179）

2. Harias 藥用氣墊粉底, 參考價格￥3,520（約港幣$191）

3. Bare Minerals complexion rescue blonzer, 參考價格￥3,960（約港幣$215）

4. AVEDA Volumizing Tonic, 參考價格￥4,400（約港幣$238）

5. Guecca Night WR Control Care Cream, 參考價格￥4,480（約港幣$243）

6. Astalift White Advanced Cream, 參考價格￥5,500（約港幣$298）

7. TWI Intensive Hair Mask, 參考價格￥8,480（約港幣$459）

8. Domohorn Wrinkle Cream 20, 參考價格￥14,300（約港幣$775）

9. 小泉成器 Koizumi Ultra Fine Bubble Shower Head, 參考價格￥19,000（約港幣$1029）

10. Panasonic Nanocare EH-NA0J, ¥31,379 （約港幣$1,698）

更多相關報道：染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31

同場加映｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼

隨著年齡增長，頭上冒出白髮實屬正常，但不少人為了美觀會選擇用染髮的方式遮蓋白髮。日本家品雜誌《LDK The Beauty》就對市面上20款白髮染髮劑進行比較測試，當中有9款為淺色染髮劑，11款為深色染髮劑；根據評測結果，一共有6款產品獲得A級評價，最平只售579日圓（約港幣31元）。

淺色染髮劑（排名由低至高）：

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  • 9. SYOSS Colorgenic Milky Hair Color/G01, ￥754（約港幣40元）
  • 8.  Wella Wellaton 2+1 Cream Type Jewel Collection / 8CG, ￥1466（約港幣78元）
  • 7.  Cielo Moose color/4A, ￥754（約港幣40元）
  • 6. 美源髮采 Foam Cream Color/5A, ￥1083（約港幣57元）
  • 5. 美源髮采 Oil Pack Color/4AB, ￥1227（約港幣65元）
  • 4. Salon de Pro Oil Rich Cream Hair Color（for gray hair）/3GG, ￥815（約港幣43元)）
  • 3. Kao 花王 Blaune Foam Color/2G, ￥712（約港幣38元）
  • 2. Cleodite Clearly Color/French Greige, ￥715（約港幣38元）
  • 1. Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)/4G, ￥825（約港幣44元）

深色染髮劑（排名由低至高）：

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  • 11. Hoyu Cielo Mousse Color/6, ￥806（約港幣43元）
  • 10. Stephen Knoll Color Couture Cream Hair Color/5M, ￥1295（約港幣69元）
  • 9. Liquor Essence Glow Color/OC5, ￥699（約港幣37元）
  • 8. SYOSS Oleo Cream/5N, ￥699（約港幣37元）
  • 7. Kao 花王 Blaune Foam Color/5, ￥712（約港幣38元）
  • 6. 美源髮采 Fragrance Hair Color Cream/5D, ￥571（約港幣30元）
  • 5. L'Oreal Paris Excellence Liquid Type/5NB, ￥1627（約港幣86元）
  • 4. Wella Wellaton 2+1 Cream Type/4B, ￥1412（約港幣75元）
  • 3. 美源髮采 Foam Cream Color/6N, ￥1139（約港幣60元）
  • 2. Salon de Pro Fragrance-free hair color quick-dye cream (for gray hair)/5B, ￥579（約港幣31元）
  • 1. Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)/6, ￥837（約港幣44元）

    資料來源：《LDK The Beauty

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