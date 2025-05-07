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全港戲院日｜$30戲飛中午開賣　至下午5時大量門票未售罄

港聞

發布時間： 2 小時前

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「全港戲院日」門票今早開賣，太古城戲院的人龍一度延至戲院外。（馮漢柱攝）

周六（10日）是「全港戲院日」，全港53間戲院票價劃一30元，長者首場優惠票價如低於30元則維持不變。門票今日（7日）中午12時開售，MCL戲院及英皇戲院網站「排長龍」，當中MCL戲院網頁顯示有近1.6萬人在排隊，等候時間逾40分鐘；在太古城戲院，人龍亦一度延至戲院外。

至下午4時5時，記者再查看戲院網站，其中近期上映的MARVEL《雷霆特攻隊*》在MCL九龍灣德福戲院，下午5時35分的場次、以及早上9時半在英皇尖沙咀iSQUARE等場次均已售罄；而百老匯旺角、英皇銅鑼灣時代廣場等多區戲院仍有大量位置。

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至於港產片《送院途中》，下午4時25分在英皇大圍戲院、網上7時在MCL The One的場次已接近售罄，其餘多區戲院仍有大量門票。

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今年有53間戲院參與活動，活動當天觀眾可用30元優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，包括4DX和IMAX電影，預計屆時上映的電影將超過70套。於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

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