名校校慶︱九龍華仁書院百周年校慶　校友郭少棠教授培訓師弟撰寫校史共創回憶

【九龍華仁書院/百年校慶】九龍華仁書院 (九華) 因應百周年校慶，誠邀校友郭少棠教授撰寫校史，回顧歷史的同時，也展望將來，與公眾分享學校的百年印記。郭少棠教授是知名歷史學者，也是九華校友(1965屆F.5畢業、1967屆F.7畢業) 更是九華學生會的創始主席(1965-66)。

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郭教授考慮到疫情期間，有差不多3年，學生没有享受正常的校園生活；因此決定邀請舊生會和學生會合作，設計以一個多元的史學方法，尤其是口述歷史研究，再以辦學團體耶穌會的意識省察(Examen)，結合經驗與反省，邀請舊生以自願和不記名的方式，參加這個集體回憶的重建計劃。數十位在學同學經過培訓之後，負責訪問，再轉成文字，所有紀錄均由學校保存。

郭教授得到校方及九華社群鼎力支持，如兩任校監徐立人神父及蘇英麟博士、周子詩校長、舊生會和學生會等，亦得到著名香港歷史研究員沈思的協助，以及老師和學生會代表等負責統籌，遂由2023年4月遂展開該項目，截至2024年10月，總共邀請得300多位舊生參加個別的訪問。

另外，還有以小組方式出席訪談的，如1959/61屆、1965屆和1968/69屆校友、公教聯會、基督徒學生團契、退休教師、學生會、童軍、運動員、賣物會籌備組、圖書管理員，以及過去的校慶刊物，如在80周年校慶時，結集80名校友專訪的刊物《五十六號的星光》等等；成就如此一個人文薈萃，近500位舊生心聲的集體記憶之旅。

及後，經過近9個月的資料整理、分析，並在商務印書館積極支持下，《百年樹人 立己同行 ： 九龍華仁書院百年印記》的中文版終於在2025年4月底面世，而英文版則預期於7月面世。

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