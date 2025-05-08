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母親節好去處2025｜母親節15+好去處推介　7米高史迪仔打卡/1分鐘掃貨/手作市集

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

即睇2025年母親節15+好去處推介！

還有幾日就是母親節，大家計劃要到哪裡慶祝？其實香港各區也有舉辦不同的活動和打卡位，讓大家可以一同度過溫馨的母親節！

母親節好去處2025｜1.啟德零售館

小新迷切勿錯過！蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展於4月28日在香港啟德零售館盛大開幕，並設有5大主題、7大互動遊戲及9大展區！而博物館光影更重現小新35年經典場面，再加上必搶限定店主題精品和小食，務必令大小朋友樂而忘返！

《蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展》香港站
日期：即日起至8月31日
時間：星期一至日及公眾假期 11:00-22:00
地點：香港啟德體育園啟德零售館2，4樓

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母親節好去處2025｜2.AIRSIDE

Sanrio迷注意 ！AIRSIDE聯同SANRIO於中庭舉行「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」，場內設有3大打卡位，最為矚目的於巨型波波池旁的是5米高蝴蝶摺耳造型Cinnamoroll，還有「夢幻田徑場」及「Cinnamoroll Café 餐車」。另外設有期間限定店發售獨家限量商品，包括手挽袋、背囊、公仔鑰匙扣、化妝袋等。粉絲還可以參加Cinnamoroll 復活節驚喜奇遇，集齊印章可以贏取Cinnamoroll限定毛巾或手提袋！

AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對
日期：即日起至6月1日
時間：10:00-22:00
地點：AIRSIDE 2樓中庭

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母親節好去處2025｜3.九井諒子展及《迷宮飯》迷官探索巡迴展

日本爆紅動漫《迷宮飯》的「迷宮探索展」登陸香港！展覽由即日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，香港作為海外首展，除了還原了動畫中多個經典場景外，還特設日本展覽沒有的打卡位！九井老師的個人展亦會同步舉行，展出逾150幅複製原畫、插圖等，另外更有《迷宮飯》官方限定店，推出多款日本直送周邊精品，粉絲切勿錯過！

「九井諒子展」及「《迷宮飯》迷官探索巡迴展」
日期：即日起至2025年6月15日
時間：11:00-22:00
地點：旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena

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母親節好去處2025｜4.置富Malls 

置富Malls聯乘美籍韓裔知名插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny，於旗下2大商場，舉行「置富Malls × Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」，其中馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有5米高的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、櫻花樹、粉紅露營車等，而紅磡置富都會的甜美草莓園則設有超巨型草莓瓶，以及草莓果醬店等。

置富Malls x Esther Bunny「春日BUN紛郊遊樂」
日期：即日起至6月15日

馬鞍山廣場
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

置富都會
地點：置富都會L7大堂

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母親節好去處2025｜5.荃灣廣場

即日起至5月11日，荃灣廣場將舉辦「迪士尼限定店‧ 夾公仔嘉年華」，於中庭設置山系主題的迪士尼限定店，有多個迪士尼角色打卡位，包括唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻等。場內更獨家發售逾150款山系新品及超過500款Disney系列精品，粉絲們切勿錯過！

OUTDOOR FEST迪士尼限定店
日期：即日起至5月11日
時間：11:00-21:00
地點：荃灣廣場L1中庭

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母親節好去處2025｜6.MCP 新都城中心

MCP新都城中心聯乘Kiztopia推出全港首個室內水陸遊玩體驗「MCP × Jumptopia 漂流尋寶樂園」，全場佔地逾3千呎的樂園，以叢林探險為主題，設有5大關卡，必玩36米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」、有4萬顆波波的「Raby叢林波波樂園」、躲避大球的「Tiger叢林極限挑戰」、閃避障礙物的「Bell叢林訓練站」等。另外，萌兔Raby將於每個周末現身，與粉絲見面，也會舉辦尋蛋有獎遊戲，成功尋寶有機會換領禮物！

MCP×Jumptopia 漂流尋寶樂園
日期：即日起至5月11日
時間：星期一至五12:00-20:00；
         星期六、日及公眾假期10:00-20:00

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母親節好去處2025｜7.昂坪360

昂坪360聯手9位本地藝術家，重新演繹經典《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，將整個市集化身成漫畫世界，同場更推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲，贏取《牛仔》聯乘昂坪360限定精品。

我的牛仔時代@昂坪360昂坪360
日期：即日起至5月25日
地址：昂坪市集

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母親節好去處2025｜8.沙田新城市廣場

萬人迷DIMOO以Disney人物造型登陸沙田新城市廣場，舉辦「DIMOO WORLD DISNEY SHOW」，設7大打卡位，包括4米高的「Mickey TV Show 特大鐘樓」、「Scrooge悠然泡泡時光」、「Donald Duck歌唱留聲舞台」等。

沙田新城市廣場「DIMOO WORLD DISNEY SHOW」
日期：即日起至6月30日
時間：10:00-22:00
地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park及新城市廣場3期2樓

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母親節好去處2025｜9.黃埔天地

黃埔天地於5月11日在時尚坊舉行「快閃購物1分鐘」限時挑戰，商場中庭化身成一間色彩繽紛的商店，貨架上會有逾2,800件總價值超過港幣8萬的獎品，包括美容家電、海味、生活日用品及多款人氣食品等，滿足媽媽們的日常需要！

黃埔天地「快閃購物1分鐘」
日期：5月11日
時間：13:00-17:00
地點：黃埔天地時尚坊MTR層（港鐵黃埔站C出口）

母親節好去處2025｜黃埔天地於5月11日在時尚坊舉行「快閃購物1分鐘」限時挑戰。（相關機構提供）

母親節好去處2025｜10.海港城

海港城由即日起至6月15日舉辦「史迪仔亂入海港城！！！」，商場內外設置了5大打卡位，如7米高巨型史迪仔WISHER、3米高巨型史迪仔及2米高史迪仔頭像沙雕等，大家可以與史迪仔一同欣賞維港景色！

海港城「史迪仔亂入海港城！！！」
日期：即日起至6月15日
時間：10:00-22:00
地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運觀點及港威商場廣東道入口

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母親節好去處2025｜11.朗豪坊

朗豪坊迎接為母親節推出消費優惠，於母親節當日（5月11日）憑即日電影戲票或票尾，即可免費換領指定食肆$100電子優惠券一張，子女可以帶同媽媽到朗豪坊睇戲食飯慶祝母親節！ 

朗豪坊母親節限定優惠
日期：5月11日
時間：12:00-21:00
地點：朗豪坊8樓GALA CINEMA戲院門外禮品換領處

母親節好去處2025｜朗豪坊為母親節推出消費優惠。（相關機構提供）

母親節好去處2025｜12.崇光百貨

崇光百貨準備了精彩的「Happy Mother's Day」母親節推廣活動，由即日起至5月13日，崇光銅鑼灣店及啟德店帶來多個優惠貨品，涵蓋服飾、首飾、手袋、家電等，還有一系列餐廳優惠和特別體驗！

崇光百貨「Happy Mother's Day」
日期：即日起至5月13日

崇光銅鑼灣店 
時間：星期一至日 10:00-22:00
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號 

崇光啟德店 
時間：星期一至日 11:00-21:00 
地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期 

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母親節好去處2025｜13.THE SOUTHSIDE

THE SOUTHSIDE由即日起至父親節（6月15日）呈獻「Rewards in Style消費禮遇」，送上高達$5,600電子優惠券。推廣期内，MTR Mobile用戶只要於THE SOUTHSIDE的參與商戶單一電子消費滿$500，即送$100指定類別電子優惠券。同日累積消費滿$800，更可額外獲得$100！優惠券數量有限，送完即止。

THE SOUTHSIDE「Rewards in Style消費禮遇」
日期：即日至2025年6月15日

母親節好去處2025｜THE SOUTHSIDE由即日起至父親節（6月15日）呈獻「Rewards in Style消費禮遇」 。（相關機構提供）

母親節好去處2025｜14.中環街市

中環街市由即日起至5月12日舉行「砂丘企劃」打造的母親節主題市集「關於永遠的愛」，今次更特意製作活動紀念memo pad和花型手扇，讓大家可以為最愛的人送上心意。

中環街市「關於永遠的愛母親節市集」
日期：即日起至5月12日
 時間：中午12時至晚上8時 
地點 : 中環皇后大道中93號中環街市1/F Event Space 

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母親節好去處2025｜15.南豐紗廠

南豐紗廠於母親節舉行「媽咪媽咪HOME」市集，匯集多個販售不同產品的攤位，包括手工藝、特色食品、花藝禮物、寵物用品等，今個母親節可以與媽媽帶同毛孩一同逛逛！

南豐紗廠「媽咪媽咪HOME市集」
日期：5月10至11日
時間：13:00-20:00
地點：荃灣白田壩街45號CHAT六廠1-F

母親節好去處2025｜南豐紗廠於母親節舉行「媽咪媽咪HOME」市集。（相關機構提供）

母親節好去處2025｜16.618上海街

SOHO MARKET將於5月第二及第三個周末，在618上海街地下活動空間舉行「媽媽の飾彩手作市集」，市集主要圍繞母親節的原創手作，包括服飾、花藝擺設、、烘焙飲食、天然護膚等。

618上海街「SOHO MARKET 媽媽の飾彩手作市集」
日期：5月10至11日、17至18日
時間：12:00-20:00
地點：旺角上海街618號地下活動空間

母親節好去處2025｜SOHO MARKET將於5月第二及第三個周末，在618上海街地下活動空間舉行「媽媽の飾彩手作市集」。（相關機構提供）

母親節好去處2025｜17.愉景灣

愉景灣周日露天市集將於5月11日舉行母親節市集，大家可以在一眾創意攤位中，為媽媽挑選獨一無二的手作禮物，也可以帶上媽媽一同享受節日的溫馨時刻。

愉景灣母親節市集
日期：5月11日
時間：11:00-18:00
地點：愉景灣DB Plaza

母親節好去處2025｜愉景灣周日露天市集將於5月11日舉行母親節市集。 （相關機構提供）

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