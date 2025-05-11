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好人好事｜視障長者蹣跚過馬路獲熱心男幫助　安全帶回行人路再有的士免費接載

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撰文： 王月明

發布時間： 33 分鐘前

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熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

視障長者蹣跚過馬路獲熱心男幫助，安全帶回行人路再有的士免費接載。

何文田熱心人士愛心傳遞！近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指日前在何文田附近見到2名熱心人士，衝出馬路幫助正在緩慢過馬路的視障長者人士，將他們安全送回行人路，隨後熱心的片主免費將他們送回家，獲網民激讚。

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好人好事｜視障長者蹣跚過馬路　2熱心男子相助

樓主表示，日前在窩打老道見到有2名長者正在緩慢過馬路，有1名司機及1名途人見狀，跑向長者並將他們安全帶回行人路，「窩打老道轉上何文田好人好事，值得獎勵免費送兩個老人家返何文田廣場，一籃色衫司機同白色衫路人值得尊重」。

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據影片可見，事發於6日上午10時10分，2名長者前後搭肩蹣跚過馬路，惟馬路信號燈由紅變綠，車輛已準備起步開出，但他們還在馬路，十分危險。

1名身著藍色衫的司機便衝向2人，並舉手示意其他車輛注意避讓；他扶著長者們向行人路走去，而後又有1名身著白色衫的途人前來幫忙，2名熱心人士分別負責長者安全返回行人路。

好人好事｜的士司機愛心接力　免費接載長者

影片發布後，相信是藍色衫男子留言憶述當日情形，指當時行人過路燈轉綠時，2名長者便開始過馬路，信號燈由綠轉紅他們才移動至馬路中心，遂下車幫忙，這是注意到長者使用的不是拐杖，而是「失明人士用嘅『白杖』」，才發現2人是視障人士。

熱心的士司機傳遞愛心，免費接載長者回家。（《將魔的》劇照）

熱心人解釋道，鬧市區途人多、過往車輛多且較為嘈雜，視障人士非常需要一些引路的指引聲音幫助他們辨別方向；另外，他還提到樓主願意免費接載2名長者，他稱讚道「喺度祝你日日爆數！」。

好人好事｜網民：值得讚揚！

此事引起網民熱議，紛紛讚好3人的義舉，「好人一世平安」、「一條片幾位熱心市民，呢度難得一見嘅好人好事」、「的哥好人，兩位幫手都好感激你能夠出手相助」、「值得讚揚，愛心滿滿」、「司機係咪做咗呢支旗……免費送了兩位老人家，冇收錢」。

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