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專上學院條例｜教育局擬就專上學院教師「適當人選」訂行政指引　參考教師操守指引

港聞

發布時間： 28 分鐘前

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教育局計劃就自資院校的教師「適當人選」準則公布行政指引。（資料圖片）

立法會正處理《專上學院條例》修訂，教育局昨（6日）向立法會提交文件，透露正計劃就教師的「適當人選」準則公布行政指引，有關指引將參考《教師專業操守指引》等相關指引和條文。

教育局昨日向《2025年專上學院（修訂）條例草案》委員會提交補充回應。對於專上院校教師的「適當人選」準則，目前的條例下訂明，若教育局常任秘書長覺得任何人並非「適當人選」，常任秘書長可拒絕或取消有關註冊，而修訂草案仍原則上保留。

不過，教育局在文件中透露，正計劃就「適當人選」準則公布行政指引，強調仍會保留廣泛酌情權和靈活性。教育局稱，做法是要提高註冊學員和相關人士的註冊過程的清晰度和確定性。教育局表示，會參考適用於其他專業的「適當人士」要求的相關指引和條文，例如《教師專業操守指引》，並因應專上界別情況調整，行政指引亦會根據專上教育界別和社會整體需求而不時更新。

另外，對於外界關注專上學院的收生人數，教育局強調，根據現行條例，學生人數只是註冊和維持註冊眾多條件中的其中一個，教育局局長會檢視校舍、設施、教師等因素，判斷學院是否符合註冊資格。至於教育局建議修訂註冊條件條文，只是期望釐清學生人數要足以提供有意義的學習環境的要求。

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