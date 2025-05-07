拖欠薪金｜日出康城地盤250工人遭欠薪涉款1300萬　大判金門：最快下周支薪

將軍澳日出康城12期發生欠薪事件，250名工人稱遭大判金門建築及二判新立建築欠薪近4個月，涉款約1,300萬元。今日（7日）在日出康城地盤外拉橫額堵路追薪，金門建築回覆本報指，相關薪金最快下星期發出。

今早約8時，多名工人在康城多個車輛出入口堵路，並架起欄杆和標語。有工人代表指大判金門曾經答應於3月22日出糧，但之後拖到4月初仍未獲發薪金，且沒有理會工人求助。亦有工人指上月初已向勞工處求助，但一直沒有音訊，故今日約120名工人代表決定追討薪金。

金門建築回覆本報查詢指，相關工友受僱於分判商新立工程香港有限公司，負責有關玻璃欄河安裝工作。金門於4月17日收到勞工處通知事件，並與新立及相關工友在勞工處調解之下達成共識，將於勞工處所發出的限期5月底前由金門代發有關欠薪。惟直至昨日，相關工友突要求本星期內收到欠薪，金門已分批處理事件以加快提前至最快下星期發出。

金門指，公司今早已即時安排代表到場了解及協調，並與相關工友代表、警方、勞工處及工會代表進行磋商以解決事件。相關工友於約下午1時經勸喻後陸續散去，事件未有對工程整體進度造成影響。

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