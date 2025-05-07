  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 19:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 中一入學 雷霆特攻隊 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拖欠薪金｜日出康城地盤250工人遭欠薪涉款1300萬　大判金門：最快下周支薪

港聞

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 中一入學 雷霆特攻隊 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

日出康城第12期。（資料圖片）

將軍澳日出康城12期發生欠薪事件，250名工人稱遭大判金門建築及二判新立建築欠薪近4個月，涉款約1,300萬元。今日（7日）在日出康城地盤外拉橫額堵路追薪，金門建築回覆本報指，相關薪金最快下星期發出。

今早約8時，多名工人在康城多個車輛出入口堵路，並架起欄杆和標語。有工人代表指大判金門曾經答應於3月22日出糧，但之後拖到4月初仍未獲發薪金，且沒有理會工人求助。亦有工人指上月初已向勞工處求助，但一直沒有音訊，故今日約120名工人代表決定追討薪金。

金門建築回覆本報查詢指，相關工友受僱於分判商新立工程香港有限公司，負責有關玻璃欄河安裝工作。金門於4月17日收到勞工處通知事件，並與新立及相關工友在勞工處調解之下達成共識，將於勞工處所發出的限期5月底前由金門代發有關欠薪。惟直至昨日，相關工友突要求本星期內收到欠薪，金門已分批處理事件以加快提前至最快下星期發出。

金門指，公司今早已即時安排代表到場了解及協調，並與相關工友代表、警方、勞工處及工會代表進行磋商以解決事件。相關工友於約下午1時經勸喻後陸續散去，事件未有對工程整體進度造成影響。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
最美主播︱前TVB新聞女神獲委任醫管局名譽言語治療師　人美心善盼助弱勢社群
最美主播︱前TVB新聞女神獲委任醫管局名譽言語治療師　人美心善盼助弱勢社群
一路走好丨44歲歌手苟偉突猝逝　生前受嚴重抑鬱困擾此生無緣做張杰演唱會嘉賓
一路走好丨44歲歌手苟偉突猝逝　生前受嚴重抑鬱困擾此生無緣做張杰演唱會嘉賓
急症室最長等候時間（05月07日 時間08:05）
急症室最長等候時間（05月07日 時間08:05）