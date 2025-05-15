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傑出學生︱自小遺傳父母長期病不怨命　都大女生立志研發AI改善醫療

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 3 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

【傑出學生/創明天獎學金/都會大學】面對自己及父母都是長期病患，一出世已經輸在起跑線，但學生葉迪榕(Kitty)向命運說不，積極對抗頑疾，更萌生了利用科技改善醫療生活的想法，現在正於香港都會大學就讀數據科學及人工智能榮譽理學士，這份樂觀積極的人生態度，令她獲得創明天獎學金。

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Kitty父母是長期病患，爸爸患有偏頭痛及高血壓、高血糖及高血脂，俗稱「三高」，媽媽是類風濕關節炎的病患。Kitty遺傳了父母的病痛，從小學開始偏頭痛，中六類風濕關節炎開始發病，每當陰天、下雨天、轉季症狀特別嚴重，發病時連筷子都拿不到，最辛苦一段時間，試過每星期食22粒止痛藥，就算現在病情得到控制，都要每星期吃8粒。

因為類風濕關節炎，嚴重影響了日常生活，學生最期待的星期六日、甚至乎長假期，Kitty都只能留在家中休息。而寫字這些簡單的技能，對於她來說一點都不容易「寫5至15分鐘覺得手就會痛」。Kitty說：

嚴重起來，手指會呈彎曲的狀態，而最不幸是，這個病是無法根治，只能用藥去降低發炎指數，能做的，只能讓它不要那麼快惡化。

而最令Kitty痛苦是她不能拿起筆來寫字，因為寫文章是她的興趣，中六發病那年，適逢DSE，同學們都部署讀書計劃，她卻要經常出入醫院，學習重新適應寫字。當時很多人都跟她說，

你考低分都沒有人會怪你。

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傑出學生｜開發智能柺杖幫助視障人士

但Kitty決定不向命運低頭，最終DSE考獲17分，進入香港都會大學讀書，不能拿筆寫字，她就用語音輸入及電腦打字，現攻讀數據科學及人工智能，沉醉於電腦編程。

Kitty在中三開始對編程產生興趣，最初是受擅長編程的同學影響，陪對方參加比賽，後來她都產生了極大興趣，研發起提醒食藥的程式，希望能夠幫助患長期病的父母及長者。中四時，她參加香港產品設計比賽，與團隊開發智能柺杖幫助視障人士，獲得全港亞軍，並激發了她對數據科學的熱情。

進入大學後，她專注在機械學習模型研究，探索AI在醫療中的應用，2024年GS1 IoT Data hackathon中設計機器學習模型並進入決賽。

傑出學生｜Kitty座右銘:凡事盡力就OK

Kitty現在醉心研究編程與AI，她自我安慰說:「雖然我不能再執筆寫字，但是我覺得編程的世界更加豐富。」凡事盡力就OK，現在做不到，不代表以後都做不到。成為了她的座右銘。

Kitty除了編程外，也一直延續寫小說的興趣，不能寫字她就選擇在網上平台用打字發表小說，還儲下一批忠實粉絲，「我發現其實有人欣賞很開心，是堅持下去的動力。」

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傑出學生｜父母及朋友是最大支持

命運令到Kitty不能如常人般生活，她選擇了不怨天尤人，而是積極尋找自己的路向，克服困難，踏上正向人生，她說:「我覺得最大的支持是父母及朋友，因為他們覺得我做什麼事，最重要是我自己開心就行，不會逼我去做不喜歡的事。」Kitty利用獎學金請父母及弟弟去旅行，報答父母的養育之恩。

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