Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法+揭2類水果易誘敏感忌食

【濕疹／中醫／止癢／湯水】濕疹發作時痕癢難止，除了服用西藥，部分患者亦會嘗試尋求中醫協助、緩解症狀。今次註冊中醫師林冠傑就為大家從中醫角度，拆解多種濕疹成因、忌吃的食物，為大家分享多種中醫止癢方法及食療。

Sick問識答｜濕疹不停復發難斷尾？中醫拆解濕疹成因

濕疹痕癢難止，偏偏有不少人又極難斷尾，令不少患者感到極為困擾。林冠傑醫師表示，說起濕疹一般都會聯想到與「濕」相關，而事實上就中醫角度而言，「風」、「寒」、「暑」、「濕」、「燥火」這幾種節氣都會影響皮膚，中醫認為「血行風自滅」，當氣血運行得好、皮膚毛孔開合得好，相對防禦系統好，對外面接觸敏感源便會有所提升。

林醫師強調，部分病人會因汗多而導致濕疹，中醫認為「肺主皮毛相表裡」，因此增強肺功能， 皮毛、毛孔開合得宜，間接便會對濕疹帶來有極大幫助。

此外，許多幼童可能腸胃較差，很多時四肢，尤其手腕、腳腕位置便人開始濕疹發作，此時中醫多數會以脾胃行先、處方健脾藥墊底；另外很多患者受情緒影響，例如工作壓力大、緊張誘發濕疹，由於肝主憂慮、脾主思慮，因此治療上便需要著重疏肝。

林冠傑醫師強調，中醫思維中並非只考慮抗菌殺菌，反而會著重適當地標本兼治，治療濕疹方法會因病人而異，例如部分病人需要補、部分病人要清熱解毒、部分病人則要養血驅風等。

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Sick問識答｜中醫教3大天然止癢法

濕疹最辛苦莫過於換皮時，皮膚極奇痕癢，有些人痕癢難耐時會以熱水或冰水刺激止痕，惟林冠傑醫師表示這兩者皆為錯誤示範。

想要止痕，他建議大家可以使用較涼井水、甚至用鹽水作清洗，另外近代有些人認為可以醋清洗，不過這些建議大前提是傷口並沒有出現損傷或潰爛，否則鹽水及醋這些產品皆不適合使用。

天然濕疹止癢法｜1.使用草本草物

除了這些方法外，林冠傑醫師亦透露指，中醫古方中亦有許多認為適合使用的藥物，例如野菊花、金銀花，其中金銀花具抗菌清熱作用，另外苦參、地丁等泡水浸洗，亦可有助紓緩。

天然濕疹止癢法｜2.古方保濕法

部分皮膚極乾的患者則需要注意保濕、補充油分，例如古時會使用香油（即麻油）塗抹。

天然濕疹止癢法｜3.紫雲膏

林醫師亦建議可使用一種名為紫雲膏止痕，使用時先沾取少量抹於手背或較為嚴重的患處、較輕微的邊界位置， 等待約半小時至一小時，假如並無任何不妥，則可繼續塗抹，但如果患處情況變得嚴重，便可能要需要多加注意。

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Sick問識答｜中醫拆解飲食建議 教煲2款食療湯品

病發期間，林冠傑醫師建議濕疹患者飲食上應要少食味濃食物，尤其要避免吃太多過咸食物；另外忌食高蛋白質，容易令敏感源增加。除此之外，冬菇、蘑菇、草菇等菇菌皆被認為會「透疹」，容易發疹、刺激皮膚敏感，同樣建議慎食；水果方面芒果、榴蓮等亦容易激發敏感源，濕疹患者亦應少食。

醫師續指，濕疹患者病發時可能許多食物無法食用，但這種情況卻未必會「跟足一世」，當調理好身體、濕疹康復後，再食這些食物可能又會無礙，他又介紹兩款食療湯水，幫助「血熱型」及「虛弱型」濕疹患者緩解相關症狀：

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冬瓜薏仁赤小豆茯苓湯

材料及製作方法：冬瓜、薏仁、赤小豆、茯苓，加入少量肉片及蜜棗煲煮。

適用人士：血熱型患者

症狀：舌頭較紅、口苦、經常睡眠不足、捱夜、容易損傷、濕疹患處每次抓癢都會出血人士

功效：夏日有助袪濕、淡滲利濕、消腫

黨參花生衣湯