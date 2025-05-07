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仁滙醫務疑結業｜海關拘捕兩人包括公司董事及秘書　涉嫌不當地接收付款

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

海關今日（7日）就仁滙醫務懷疑結業，拘捕一名61歲男子和31歲女子，兩人獲准保釋候查。（朱永倫攝）

提供疫苗接種等服務的仁滙醫務集團（仁滙，英文簡稱AMG）日前爆出結業傳聞，據了解，海關拘捕至少1人，包括一名姓朱董事。

海關不良營商手法調查課指揮官曾建華今日（7日）晚上公布，海關與警方截至今午接獲舉報個案共1,686宗，共涉款720萬元，指該公司涉嫌違反不當地接收付款，每宗案件涉及金額介乎350元至29,000多元。海關已拘捕一名61歲男董事及一名31歲女秘書，兩人獲准保釋候查，暫未知會否再有更多人被捕。他表示，海關會繼續調查該公司結業前的財政和營運狀況，以及有無異常銷售活動。

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曾建華表示，海關接獲市民舉報後，已成立專責隊伍調查，至今已與超過1400名舉報人聯絡，了解個案詳情。他稱，經調查後發現，仁滙在懷疑結業前數日，仍然有向客戶銷售預繳式服務，涉嫌在接受付款時沒有合理理由相信能在合理時間內供應有關服務，違反商品說明條例。

消委會共接844宗投訴

政府昨晚亦公布，消委會共接獲844宗相關投訴。消委會繼續按投訴處理程序，透過已知聯絡渠道，轉介投訴個案予有關私營醫療機構。至於衞生署就事件設立的查詢熱線和電郵，共接獲112宗查詢，當中50宗查詢與兒童疫苗相關，另外有56宗查詢其他年齡組別的疫苗。

仁滙上月尾（4月30日）傳出結業，該公司的Facebook及Instagram的帳號均已關閉，兩間分別位於尖沙咀及沙田的「仁滙體檢及疫苗中心」在公眾假期後也未有繼續營業，大批已預繳疫苗接種等醫療服務的顧客受影響，但公司至今並無回應。

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