新手爸媽︱黃翠如產後兩個即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾

【黃翠如/蕭正楠/新手爸媽/媽媽手】新手爸媽43歲黃翠如和48歲的蕭正楠婚後7年，終於造人成功，翠如於3月誕下一名B仔，不過只是做了媽媽短短兩個月，她就自爆患上「媽媽手」，手腕拉傷需佩戴護腕，其實很多藝人媽媽都試過患上「媽媽手」，有台灣認可肌內效貼布治療師就分享了方法，更表示3周可斷尾。

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日前，黃翠如在小紅書上發佈了一段介紹坐月所需用品的影片，當中她透露患上「媽媽手」，並說：「我已經有『媽媽手』了，因為我的手一直都沒甚麼力氣，因為是新手媽媽的關係，不會抱寶寶，不會餵寶寶，所以現在已經手腕裡面拉傷了，用護腕綁住，能讓手受力好一點，抱寶寶會好點。」

黃翠如媽媽手︱透露獨特護理方式

談及產後調養期，黃翠如更透露獨特護理方式，例如為了坐月期間不碰冷水，她從刷牙清潔、用餐進食到如廁衛生都會全程配戴手套，防護措施做到足。影片發佈後有不少網民表示：「好好保重啊，感覺生完講野都唔夠氣啊」、「你真的是最用心分享產後的育兒媽媽」。

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黃翠如媽媽手︱「媽媽手」即狹窄性腱鞘炎

很多新手媽媽因為抱B姿勢不正確，所以患上「媽媽手」，有時會「扯住痛」，其實「媽媽手」(醫學名稱：狹窄性腱鞘炎Stenosing Tenosynovitis）。大多的「媽媽手」患者是新手媽媽，每天埋首餵奶、掃風、洗澡、換尿片等，過度使用手腕及反覆用力下，令手背近拇指旁的韌帶增厚，壓在下方的肌腱，令到管道變得狹窄，繼而發炎及腫脹起來。

患上「媽媽手」不但拇指近手腕處持續痛楚，有時連前臂都有像針拮的感覺，屈曲拇指有時更有電擊般的劇痛。除媽媽外，常用電腦、攝影師及廚師等都是「媽媽手」高危群。

黃翠如媽媽手︱「媽媽手」如何3周斷尾？

曾子怡（Sonia）是台灣認可肌內效貼布治療師，她7年亦曾患有「媽媽手」：「不為意BB已有20多磅，長時間屈着手抱，姿勢不正確造成勞損。有日用電腦，覺得隻手條筋扯住痛，不知原因，上網看有人用肌內貼減手腕痛，照辦煮碗，貼兩日停一日，如是者三星期，『媽媽手』便斷尾。」

她指肌內貼的作用是在運動時，加固肌肉力量；受傷的有助消腫、去瘀及減輕痠痛，促進血液循環，加快痊癒。「它不含藥性，靠彈性來將皮膚表層提起，加快血液及淋巴液循環和流通。正如中醫所言『不通則痛』，血液循環暢順，痛感便減少。」

黃翠如媽媽手︱圖解「媽媽手」肌內效貼法

所需貼布：10吋X1條（剪開一半）、5吋X1條。

作用：加強手腕關節的穩定性及減輕痛楚。

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