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母親節2025｜江蘇銘悅推限定餐單盛宴 皇玥蛋卷向母親說愛你

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發布時間： 47 分鐘前

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母親節2025

今個星期日就是母親節，為媽媽挑選一份健康又貼心的禮物，最好便是一頓美宴，介紹兩個不同選擇。

位於上環的典雅精緻中菜食府「江蘇銘悅」將於25月1日至11日期間打造兩款「母親節限定菜單」，薈萃江南菜系精髓，以特色美饌頌讚母愛深情。

八道菜的「母親節限定菜單——百味珍饈」定價為港幣3,180元（四位用），以人氣三小碟冷盤——蔥油紅蜇頭、家鄉醬黃瓜及椒麻南非鮮鮑魚片，緊接養顏湯品「砂鍋兩頭烏濃湯花膠雲吞雞」。

主菜有「千島脆虎蝦球以炸至金黃酥脆的虎蝦為焦點，紅燒五頭南非鮑魚黑豚方肉」則薈萃鮑魚珍品及黑毛豬方肉。

而嫩滑的「家燒東海黃花魚」肉質細嫩誘人，薺菜燴春筍則完美詮釋春日時令風味，菜單另有主食「香煎爆汁牛肉餅」，最後以「祝壽蟠桃」為母親節盛宴作結。

另設有九道菜的「母親節限定菜單——玉饌承歡」，定價為港幣5,988元。

要輕巧一點的心思，皇玥今年以「 天然無添加 」為核心理念，5月推出「 蜂巢蛋卷推廣月 」。

主打明星產品「 蜂巢蛋卷 」系列以100%天然牛油、零人工添加劑的純淨配方，搭配雞蛋與鴨蛋，調和的雙蛋濃香，為媽媽獻上「敢安心吃光」的寵愛心意，向母親「 用天然香脆說愛你 」。

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