私家醫院收費｜ 棉花收費隨病房級別改變　醫衞局形容「國際罕見」

過去有私家醫院出現棉花收費因應病房級別而變動，計算方法並不清晰，醫務衞生局形容此類做法在國際上「極為罕見」。局方認為目前需要探討推出規範「套餐式收費」的涵蓋元素和表述方式。

醫衞局提交立法會文件分析2021至23年間的自願醫保計劃賠償個案，其中常見的小型醫療程序「十二指腸內窺鏡」平均收費徘徊於3萬元，惟約10%個案賠償金額達5萬元以上，約1%更高達10萬元以上，即較平均高出逾兩倍。

醫衞局：採用套餐式收費 市民更容易預算支出

局方亦指，現時私營醫療服務收費定價非常複雜，計算方法不清晰，例如棉花等消耗品和藥械的成本，會隨着病房級別而改變，形容做法「在國際間亦極為罕見」。局方認為若能推廣醫療服務範圍及收費標準化，例如採用套餐式收費，市民會更容易預算支出，亦更有信心使用私營醫療服務。

除了3項立法建議，政府亦正計劃推出3項長遠改善措施，包括改善整合和共享私營醫療數據的機制、公布臨床指引與質素及效益基準，以及推動醫療服務範圍及收費項目標準化。局方指，政府現階段值得與醫療衞生界及保險業，探討推動醫療服務範圍及收費項目標準化的可能性，例如推出指引規範套餐式收費的涵蓋範圍和表述方式，減低爭議和誤解。

林哲玄不評論私院做法 「頭等艙經濟艙收費也不一致」

對於同一消耗品和藥械在不同病房級別收費不同，本身是外科醫生的立法會醫療衞生界議員林哲玄形容情況就如飛機上有頭等艙及經濟艙，兩者收費亦不一致，但不等於做法存在錯誤，只是服務不同人群，認為雜項收費價錢應留給醫院自行判斷，故不能評價有關醫院做法正確與否。

當局提到目前政府僅與兩間私家醫院簽訂服務契約，落實提供一定比例套餐式收費服務，政府亦與兩間正規劃擴建或重建的私院磋商簽訂服務契約，日後會履行套餐式收費要求。

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