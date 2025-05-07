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修改議規｜議員婚外情會受處分？　梁君彥：與議助較大機會中　因或涉利益衝突

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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梁君彥早前與議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度交流。（資料圖片/梁君彥fb圖片）

立法會主席梁君彥早前公布，正制訂新的《立法會議員守則》，訂立議員職務及行為操守的框架，並升格成立「立法會監察委員會」。他昨透露，任何舉報須實名、提供證據，而處分機制分為五級，由書面警告至撤銷議員資格不等。

與議助婚外情「中的機會會多點」  因或涉利益衝突

被問到議員若涉婚外情，新機制又會否受理？梁君彥說，視乎情況和證據，要由委員會討論和處理，他說，倘議員否認其事，甚至帶同太太澄清，無證據下便「無得做」。不過，他說，若婚外情涉及議員助理，「中的機會會多點，因為助理是我們（立法會）給人工」，雙方關係或涉利益衝突，但最後仍要監察委員會處理，不能一概而論會否牴觸新守則。

監察委員會13人組成  主席、內會主席、議會總協調人任當然委員

梁君彥昨與傳媒茶聚時指，升格的立法會監察委員會將參考行管會，由13人組成，當中3名當然委員是立法會主席，內會主席及連同議員而互選產生的議會總協調人，其餘10人則由各黨派協調代表。

他指，委員會日後收到「具名投訴」指控議員不當就可以調查，任何投訴會先經「三人小組」審視篩選，若認為不夠證據，會讓所有委員決定是否不接納；若確立可進一步跟進，亦可成立小組調查。

罰則方面，梁君彥指，將設大約五級罰則，最輕者可以訓戒或書面警告形式處理，也只需透過13人監委會決定，毋須交上大會；再高一級是透過議案訓誡，須在大會動議；再高一級處分是停薪停職，便要根據《議事規則》在大會分組點票、各組在席過半數議員支持方獲通過；一旦須以最嚴重的取消資格處理，則須按《基本法》交由大會在席三分之二議員通過。

爭取7月在大會通過守則及修例

梁君彥說，爭取7月在大會通過守則及修例，期望新一屆議員可參照守則行事，不想太多負面消息出現影響立法會。

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梁君彥 基本法 立法會 行管會 政治

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