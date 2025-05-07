幼稚園結業｜綠茵幼稚園浪澄灣東涌兩分校7月停辦　兩學年累計4分校停辦

幼稚園結業潮持續。教育局表示，已接獲綠茵英文國際幼稚園的浪澄灣和東涌分校通知，將在7月31日起停辦，意味該校兩年間已有4間分校停辦。教育局透露，截至5月初，本學年已有17間幼稚園在學年內或會在學年結束時停辦。

教育局表示，接獲有關幼稚園通知，將於2025年7月31日起停辦。局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援，亦會為有需要的家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料，現時相關地區有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇。

綠茵上學年同有兩分校停辦

綠茵幼稚園現時有4間分校，除了即將停辦的兩間，另外兩間分別位於坑口和日出康城。綠茵在高峰期共有7間分校，其中大埔嵐山分校和馬鞍山分校，在上學年結束後停辦，上水分校則早在2020年已停辦。

根據《幼稚園概覽》，浪澄灣和東涌分校都沒有參加幼稚園教育計劃。浪澄灣分校在本學年的半日班學費為87,240元，全日班收費則為130,056元；東涌分校本學年的半日班和全日班學費，則分別70,840元和100,705元。浪澄灣和東涌分校在2023年9月，分別只有56和46名學生。

教育局：共17幼稚園在本學年內或結束時停辦

教育局稱，香港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊的幼稚園，或有幼稚園在考慮不同因素，例如盈利和租務問題後決定停辦。截至2025年5月初，共有17所幼稚園在2024/25學年內或結束時停辦，另有3所幼稚園正申請學校註冊，隨着學生人口下降，幼稚園的數目自然相應調整。



教育局表示，鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體亦可考慮將其屬校整合。由2021年開始，教育局採用簡化機制審核幼稚園校舍分配的申請，並優先考慮參加幼稚園教育計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，以提名合適的辦學團體租用位於公共屋邨或由政府擁有的幼稚園校舍。教育局已由2024/25學年起，恆常化搬遷津貼，為進一步鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善學校環境或照顧新發展地區的需求，同時紓緩個別地區學位過剩的問題。

有幼稚園稱接大量綠茵東涌校家長查詢

有幼稚園在網上透露，已接獲大量綠茵幼稚園的家長查詢學位。心怡天地國際幼兒園暨幼稚園在社交網站透露，接獲大量關於學前班至高班的九月入學查詢，又稱理解家長對於綠茵東涌分校近期宣布停辦後的擔憂和疑慮，將會安排家長在本周六（10日）參觀屯門分校校園，並在下周六（17日）面試。

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