私營醫療收費｜醫衞局擬規管價目披露方式　議員倡設「醫生網站」列明案例收費標準

政府擬立法規管所有持牌私營醫療機構價目資料公布方式，包括改善及擴大現行的「提高私家醫院收費透明度先導計劃」價目披露方式和手術項目。有議員指收費表對病人或仍較難明，倡增網站列明各醫生收費以便市民掌握。

先導計劃推出仍被批價目難明 促改善擴大

先導計劃自2016年推出，目前本港14間私家醫院全數自願參與，措施包括公布其主要收費項目收費表，並就30項常見及非緊急治療及程序提供費用預算等，包括乳房腫塊切除術、支氣管鏡檢查、剖腹分娩等，惟在3月公布的消委會報告仍批評不少私院價目資料難明。

醫務衞生局昨（7日）提出建議規定包括私院在內的私營醫療機構公布價目資料，擴大至涵蓋自願醫保計劃手術表涵蓋近470種項目當中的最常進行項目，但由於部分醫療服務同時在兩者出現，政府會整合名單並編成規例附表，以便日後不時諮詢業界，因應社會需要作出更新。

同時，收費表須列明該機構所有提供的「基本服務項目」，共涉7項費用，當中包括先導計劃已建議私院公布的病房費用、手術室費用、申請醫療紀錄副本和醫療報告費用等，過去或因病房級別變化的「藥物、植入物和消耗品費用」、即包括棉花收費也涵蓋。收費表須以中英雙語表述，除了住院服務收費表須在私院網站公布，其他收費表應在機構營業時間置於接待處或入院登記處及收銀處。

立法會衞生事務委員會主席林哲玄指，收費價目複雜，病人或較難理解，病人也不清楚價格會否就個人身體情況而出現變化。他建議政府或者私營醫療機構設立「醫生收費網頁」，列明各醫生常做的5項手術並附上不同案例及其收費標準，相信可讓病人在求診前更容易估算費用，對病人而言更生動及有用。

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