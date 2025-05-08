親子好去處｜ifc推「慢享生活」體驗名牌工作坊完成獲贈尊貴禮遇　一家大小可參與音樂舞蹈表演

【ifc/慢享生活/身心靈探索】想遠離繁囂，放慢腳步，又未想到參加甚麼活動？不妨到ifc商場了解「慢享生活 細味每刻」活動，即日起可預約於5月10日至30日舉行的一系列「身心靈探索體驗」，同時可參與商戶禮遇、音樂舞蹈表演等，讓一家大小可從繁忙急促節奏中抽身，重新與身心靈對話。參加者完成體驗後，還可獲贈Samsonite旅行護頸枕、SABON美容禮遇等「生活禮品包」，仲唔快啲報名！

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療癒心靈｜活動涵蓋美容時尚餐飲

由2025年5月10日至30日期間，ifc商場將聯同知名品牌，舉辦一系列「身心靈探索體驗」，包括手療美學課、香薰噴霧工作坊、音樂與茶藝、瑜伽工作坊、魚子醬配白鯨（貴族）伏特加品嚐會、茶道等。

只需登記成為CLUB ic會員，即日起可報名參加「身心靈探索體驗」，每位參加者於活動期內，最多可參加體驗乙次，名額有限，先到先得，額滿即止。詳情及報名方法可留意ifc網站。

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療癒心靈｜參加者完成體驗可獲「慢享生活禮品包」

參加者完成體驗後，可於商場換領「慢享生活禮品包」乙份，當中包括Samsonite旅行護頸枕、APIVITA、EX NIHILO、GROWN ALCHEMIST、（MALIN+GOETZ）、POLA、RITUALS 或SABON的美容禮遇，以及Nespresso、Pata Negra House、Tealosophy Tea Bar或Tea WG的餐飲禮遇，進一步提升大家的身心靈體驗。

▲ 慢享生活禮品包。（商場圖片）

療癒心靈｜音樂舞蹈表演 感受和諧旋律之美

活動期間，ifc更特設搖擺舞及街頭音樂表演，一家大小可放慢腳步，隨著輕快的節拍放鬆身心，或伴隨悠揚悅耳的歌聲放空心靈，與現場爵士樂互相呼應，營造輕鬆療癒的氛圍。

▲ 本地搖擺舞團「一代搖擺」將夥拍爵士四重奏。（商場圖片）

「清新音樂舞蹈表演」詳情* 地點： ifc商場1樓中庭 時間： 下午3時至3時45分 唱作女歌手Joya街頭音樂表演 日期： 2025年5月11及17日（星期六及日） *節目如有調動，按現場公布為準

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