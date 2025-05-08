明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友

【明星足球隊 / 阿倫 / 譚詠麟】近期，香港明星足球隊傳老友多年的「阿倫」譚詠麟與「阿叻」陳百祥兄弟反目，於是陳百祥另組「精裝明星足球隊」，引來網民討論。

不過香港明星足球隊是非不斷，近日網上節目《情感關注組》邀一位自稱曾參與明星足球隊，化名B仔的前香港甲組足球員訪問，大爆明星隊秘聞。不過，B仔沒有舉出有力證據證明自己真的是明星足球隊成員。

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▲ 香港明星足球隊

明星足球隊︱樂壇大佬輸50萬元面不改容

年約40多歲B仔表示，本來自己是「明星隊」做對手，後來因為懂「就住踢」於是得到「明星隊」核心成員欣賞成功埋堆。他透露，最初會被帶往飲酒試探酒量、酒品，如果「過關」便可出席其他飯局。

B仔憶述，有一次中秋節在石澳開Party，齊燒烤、賭錢、食大閘蟹、飲紅酒，當中只是大閘蟹都幾籮，估計要花3、4萬元。因凌晨遇到警察巡場，「一裝入嚟，成枱都係錢，冇10萬都有8萬蚊。」幸有些「有輩份」成員向警察表示「夾緊錢食飯」蒙混過關。

之後，隊中「於歌壇有舉足輕重江湖地位、好多門生」的大佬級人物即轉場到澳門，帶眾成員到高級酒店賭場貴賓室豪賭兩鋪，每鋪下注50萬元，但只落注兩鋪便輸光，但該位「大佬」完全面不改容，之後更帶眾人去食水蟹粥。

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明星足球隊︱醉酒得罪黑社會

另外，明星足球隊不時北上踢波，B仔透露行程一般都在上午出發、下午到場後作賽，晚上到酒吧開「賽後研討會」。

B仔指，有次上廣州比賽後眾人到夜場消遣，當中一位演戲曾話「女人都係雞」的球員一向容易酒後失控，當晚該成員「飲大兩杯」批評當地有勢力人士「唱歌難聽」，於是引起衝突，幸曾演「韓賓」的隊友擺平。

但有勢力人士「點都要攞個彩」叫「明星隊」埋單，該醉男想反枱，但因為是雲石枱太重未能成功，他整個人呆了後拿出銀包稱：「你嘟吖，我有八達通！埋啦！」結果要「韓賓」將他帶離開現場，並代向全場人道歉才平息風波。

翌日，球隊出發點人數時卻發現該醉酒男星不知所終，才發現他整晚睡在酒店污水池旁後巷：「佢話以為自己喺酒店泳池游水。」

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明星足球隊︱賽後與「紅顏知己」小聚

此外，B仔透露明星隊一些薄有名氣的隊友，在內地不同地區結識「紅顏知己」，每次比賽後小聚，說：「即係『私飯』，我哋食嗰啲私飯，有個女朋友喺呢區，第二區又有女朋友，即係去歡場玩，人哋揀女，我唔揀嘅，自己帶『飯盒』，有一個跟住我，喺每一個區都好專一。」

不過「明星隊」花天酒地外也有義氣一面，B仔指，多年前有位現在做司機的「細台藝人」，因為有4個小朋友後經濟有壓力，故此減少踢波，隊友得知後暗中籌款，將籌得6位數的錢交予該藝人解燃眉之急。

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