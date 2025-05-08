中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇

【中環雙屍/七旬夫婦/燒炭/長期病】照顧者悲歌！中環伊利近街一單位寓所，昨晚(7日)發生一宗七旬夫婦燒炭雙亡命案。一名男子報案指上門探望雙親時，發現2人於睡房內燒炭且昏迷不醒。救援人員到場後，證實二人當場不治，惟死因有待驗屍確定。據了解，死者屍身有屍蟲，相信已死去一段時間。

最新影片:

昨晚(7日)晚上8時許，警方接獲一名男子報案，指其老年雙親於中環伊利近街52號一個樓上單位燒炭。救援人員及警方到場後，發現2事主已當場死亡，而房間，地下有一盆燒過的炭。據了解，兩名死者均為78歲，屬夫妻關係，現場沒有發現遺書，死因有待驗屍確定。

消息指，姓梁的男死者與姓袁的太太於上址單位居住多年，太太患有高血壓等長期病，平日因行動不便，需靠拐杖出入及男死者長期照顧。而他們兒子則早已搬離，非同住，但會定期上門探訪。兒子於昨晚(7日)登門時揭發悲劇，據了解，當時2死者倒卧於睡房內，身上已有屍蟲，相信已死去一段時間。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

同場加映: 9大自殺警號

港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5