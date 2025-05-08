校園動態｜王錦輝中小學獲奧的斯挑戰賽亞太區優異獎　5.8萬元獎金助校推進STEM課程

【香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學/STEM】全球知名電梯製造商奧的斯舉辦的「Made to Move Communities」（下稱MTMC） 學生挑戰賽，每年均吸引不少學生參與。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生，運用STEM（科學、技術、工程和數學）提出解決現實城市出行問題的方案，在今年的比賽中取得亞太地區第三名優異獎，並獲得5.8萬元獎金。

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校園動態｜獲5.8萬元獎金推進STEM課程

奧的斯於2020年舉辦首屆MTMC競賽，參賽學生在奧的斯義工導師協助下，開發以科學、技術、工程和數學 (STEM)為基礎的創新解決方案，旨在激發年輕人的思維，探索城市化挑戰，並開發具潛力的創新解決方案。

在過去數月，王錦輝中小學的學生設計了利用人工智能技術，幫助視障居民輕鬆乘坐小巴，以促進他們社區包容性的出行方案，獲得亞太地區評委讚賞並獲得第三名優異獎，為學校贏得58,000元獎以推進STEM課程。

學校署理首席副校長暨國際部總監古頌德表示，學生在導師指導下，運用他們的STEM知識，來解決現實的出行挑戰，確實是一段珍貴的學習經歷。

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學在奧的斯挑戰賽，取得亞太地區第三名。（學校圖片）

MTMC每年的主題都會聚焦一個與全球優先事項相符的題目，例如可持續性、出行或科技。今年有來自數十間學校的250多名學生參加了這一挑戰賽，主題是讓學生在他們的提案中融入人工智能，鼓勵學生以批判性和創造性思考，應用STEM原理來解決與出行相關的問題。

迄今為止，MTMC已有超過1,000名學生參與，吸引超過950名奧的斯義工導師，並向參與學校提供近90項資助以支持持續的STEM教育，總額超過100萬美元。

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