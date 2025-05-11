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手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！

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撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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機場免費充電超危險？專家曝3大風險：個人資料易外洩！

【手機充電貼士/手機安全/機場免費充電】許多人去旅行除了攜帶行動電源外，也會使用免費手機充電站，不過，有專家指原來機場、酒店或購物中心的充電站隨時會被盜取個人資料！

手機安全｜專家警告使用公共充電站藏3大後果

根據外媒《Daily Echo》報道，不少旅客使用公共充電站時，被駭客植入惡意軟體或監控軟體，使其裝置被監控。對此情況，全球領先插座轉接器製造商的行銷經理Jae Ro提出3大原因，解釋為何在機場使用公共插座並不安全。

點擊大圖睇機場免費充電3大風險：

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機場免費充電風險｜1.被植入惡意軟體

Jae Ro指，這些公共插座雖然方便，但亦伴隨著重大的資安風險，因為插座有機會被人動過手腳，並在用戶充電時安裝惡意軟體（malware），這些軟件能在無人察覺的情況下，被盜取銀行資料等的個人資訊。

機場免費充電風險｜2.駭客手法「Juice Jacking」

Jae Ro指，一種「Juice Jacking」的駭客手法，可以讓駭客透過改造公共充電站，在人們充電時偷偷安裝惡意軟體，讓他們以為手機連接到可信的裝置，從中盜取個人資料、信用卡資料、以及瀏覽紀錄。

機場免費充電風險｜3.資料外洩

他表示，即使沒有被安裝惡意軟體，也有資料外洩的風險，因為充電站除了傳輸電力外，也有機會傳輸裝置資料。若在家中充電時，手機會出電「充電」或「檔案傳輸」兩個選擇，但在公共充電站，這層選擇很容易會被跳過，而資料可能會被濫用，用作盜用身份，或在暗網上出售。

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手機安全｜3大方法在機場安心充電

在手機電量即將耗盡的情況下，無法避免在機場充電，Jae Ro提出3大方法，可以不用擔心被盜取個人資料。

機場安全充電方法｜1. 攜帶行動電源

隨身攜帶行動電源，避免使用公共充電站。

機場安全充電方法｜2. 使用可信的充電設備或牆壁插座

盡量使用自己攜帶的充電器，降低資料外洩的風險。他又指牆壁插座較安全，被盜取個人的風險較低，因此建議大家使用牆壁插座而非公共的USB插座。

機場安全充電方法｜3. 關閉避免資料傳輸功能

如果不得不使用公共充電站，必須在連接前先關閉手機的資料傳輸功能，以確保充電線只有通過電力，避免資料外洩。

另外，資料阻斷器（Data Blocker）可以阻止設備在充電站進行資料傳輸，只允許電力通過，提升設備的安全性。

手機安全｜專家建議出門後做3步 保障自己

要避免落入駭客陷阱，專家建議大家離開屋企後，打開iPhone做以下3步安全設定，點擊大圖即睇如何設定避免資料外洩：

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