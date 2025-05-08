母親節優惠｜麥當勞免費送麥芝蛋飽+汽水　親子會員限定靚媽免費換領

【母親節/麥當勞/麥當勞親子會】今日禮拜日（5月11日）就是母親節了！「麥當勞親子會」退出母親節優惠，會員可免費享用麥芝蛋飽及汽水，向各位媽媽致意！

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▲ 即日起至5月11日母親節當日，麥當勞親子會會員可免費享用麥芝蛋飽及中杯汽水。

母親節限定｜麥當勞親子會 免費送麥芝蛋飽+中汽水

「麥當勞親子會」提供豐富的會員禮遇，還不時就節日推出特別活動或優惠！親子會會員即日起至5月11日母親節當日，用麥當勞App可免費換取麥芝蛋飽及中杯汽水1份，向各位媽媽送上心意。

各位爸爸也請期待，因為6月父親節麥當勞親子會也有優惠哦！

▲ 麥當勞親子會豐富禮遇

麥當勞親子會母親節優惠細節

優惠內容：免費麥芝蛋飽及中杯汽水一份

換領日期：即日起至2025年5月11日（全日適用）

參與資格：麥當勞親子會會員

兌換方式：登錄麥當勞App，確認會員身份>在App內成功換領母親節禮遇>前往任何麥當勞餐廳憑App兌換

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