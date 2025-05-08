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Zendaya成瑞士On運動代言　虛擬科幻片預告片推全新Studio Knit Bodysuit

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Studio knit連身bodysuit。（$1,190/Joyce）

挾著「蜘蛛仔」Tom Holland的人氣，他的女友Zendaya亦已經成為荷里活的一線女星。
深得時裝品牌歡迎的Zendaya，今天出席各大小場合早已華衣不缺，但回想當初出道，她的人氣未夠，造型師Law Roach為她張羅服裝時處處碰釘。

Studio tights貼身運動褲。（$950/On）

他說：「以前我會寫信去CHANEL、Dior等品牌，但他們的回覆都是遲些吧﹗明年再試試吧﹗直至Zendaya登上雜誌《Vogue》封面，可供借衫的時裝品牌才絡繹不絕，但以前拒絕過我們的，今後我們都不會再穿這些品牌的服裝出席活動，除非有合約在身。」

橙色手提袋。（$920/Joyce）

最近Zendaya已經成為LV的Resort系列的代言人，但出席公開場合仍然有高度的自主性。

Cloudzone球鞋。（$1,190/Joyce）

與此同時，她亦進一步與其他品牌合作，例如與瑞士運動品牌On發有一則虛構電影預告片《Zone Dreamers》，故事背景設定於一個超現實的電影場景，Zendaya化身探索太空的女主角，故事內容講述由她領銜的4人太空探險小隊，為掙脫重力束縛、遠徵銀河，在太空艙中展開一系列既荒誕又熱血的星際特訓........藉此帶出Cloudzone球鞋和Studio Knit Bodysuit針織系列。

緊身運動衣。（$750/Joyce）

這個系列沒有天馬行空的設計，相反而是非常「貼地」的球鞋和採用圓機針織工藝生產的無縫口body suit。不要小覷這些仿如第二層皮膚的運動服，身型差一點都自曝其醜，女士們可要量力而為。

產品查詢：Joyce（2523 5944）、On（2630 5973）

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