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胡杏兒老公｜胡杏兒首度回應老公夜店「攬女 疑有「內鬼」 爆李乘德承諾不再做一事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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胡杏兒首度回應老公夜店「攬女」，疑有「內鬼」爆李乘德承諾不再做一事。

【胡杏兒/李乘德/星二代】胡杏兒老公李乘德在52歲生日前夕，被傳媒拍到在夜店開狂歡派對並與多名索女又攬又錫。事後李乘德在社交網自稱是「擁抱者」，老婆胡杏兒一直未表態。胡杏兒（7日）現身澳門出席活動時，終於接受訪問，大談老公攬女事件。

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胡杏兒老公｜指畫面遭篩選定格釀誤會

胡杏兒在澳門《水舞間》活動上接受訪問時坦言「攬女事」是很大的誤會，當晚與丈夫同場的朋友均為相識多年的熟人，包括被拍到兩位女士，兩人老公亦在場。。她解釋：「老公有攬過對方的先生，也有攬過對方的太太，但報導只篩選了特定畫面並定格，才造成誤解。」她更打趣道：「如果真有問題，怎會光明正大在公開場合被拍到？」

針對李乘德事後自稱「擁抱者」的說法，胡杏兒表示理解丈夫的社交方式，並稱事件後丈夫已有所警惕：「他現在可能不敢再去太公開的場所，但其實我們真的只是正常社交。但無辦法，佢太太係我，一舉一動都會被放大。」被問及是否因此加強「監管」老公，她笑言無需擔心。

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胡杏兒老公｜還原拍攝經過 駁斥「內鬼」傳聞

對於外界猜測現場有「內鬼」協助偷拍，胡杏兒澄清，事後查看餐廳監控發現，拍攝者為一名獨自到場的陌生男子，李乘德當時已察覺被拍，但因自認行為無不妥而未阻止，最終導致報導流出。她無奈表示：「這就是身為公眾人物配偶的代價吧！」

胡杏兒老公｜否認因風波避談 還原活動取消真相

此外，胡杏兒上月原定在香港出席品牌活動，不過記者在原定採訪時間的45分鐘前接獲大會通知，臨時取消媒體訪問環節，一度被質疑是為避談老公風波。最離奇是胡杏兒所代言的公司晚上發聲明，表示事前與杏兒公司沒有溝通，在胡杏兒想進場受訪時、在毫不知情下被通知採訪取消。對此她解釋，當日活動由內地團隊安排，事先並不知有香港記者到場，抵達後得知情況即準備受訪，卻遭主辦方以「溝通失誤」為由攔阻，強調絕非刻意迴避：「若真不想回應，我今天就不會站在這裡了。」

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