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虛驚一場｜驚傳黃埔AEON結業？街坊懇求：很需要AEON　店長咁樣回覆！

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

驚傳黃埔AEON結業？店長咁樣回覆！

【結業潮/AEON/黃埔】繼嘉禾院線、醫療集團等先後傳出結業，不少市民擔心出現骨牌效應，近日有人在連鎖日式超市AEON，黃埔分店內的「顧客心聲」留言版，指聽聞該店即將結業，懇求AEON「千萬不要離棄黃埔居民，我們很需要AEON」。店長其後親筆回覆表示，現階段未有任何搬遷計劃，着街坊們不用擔心。

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傳AEON結業｜店長：現階段未有任何搬遷計劃

有網民日前在「Aeon Channel」社交平台發文表示，留意到有黃埔街坊在黃埔AEON設有的「顧客心聲」留言，內容提及「傳聞黃埔AEON租約已滿並遷出」，問及店長要否真有其事，又指AEON一直以顧客爲先，例如新增八達通增值服務，認為更加方便，如若搬遷的話相信會大感不捨，希望AEON「千萬不要離棄黃埔的居民，我們很需要AEON啊！」

驚傳黃埔AEON結業？店長咁樣回覆！（Aeon Channel fb圖片）

店長其後親筆回覆澄清，指現階段未有任何搬遷計劃，並表示AEON植根社區，會繼續爲客人提供服務，同時向該顧客致謝。根據官網資料，黃埔AEON開業於1998年11月，至今在該區已有27年，店內設有綜合百貨、Living PLAZA、HÓME CÓORDY、KOMEDA'S Coffee等。

傳AEON結業｜網民指有人自製恐慌

對於虛驚一場，有關街坊的留言亦引起網民熱議，有其他聲稱是當該街坊強調，從沒有聽過黃埔AEON結業或搬遷，認為是近日DONKI宣布小西灣店結業後，有人擔心出現骨牌效應所致；亦有網民直言，「點解我喺黃埔谷，咁耐都未見有人提過」。不過有街坊認為「唔少人北上消費，即使結業都唔出奇」、「黃埔真係冷清咗好多」。

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AEON STYLE黃埔
地址：紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫
電話：2627 6688
營業時間：超市 8:30am-10:30pm
其他10:00am-10:30pm

近期結業餐廳及商戶一覽：

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