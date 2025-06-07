迪士尼尋寶店｜首間迪士尼樂園尋寶店進駐東薈城名店倉　逾百件經典及絕版款低至6折

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迪士尼尋寶店｜Outlet價發售 全場低至6折

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香港迪士尼樂園尋寶店

地址：東涌東薈城名店倉5樓504號舖

營業時間：

星期一至五: 上午11時半至晚上8時半

星期六至日及公眾假期: 上午11時正至晚上9時半

資料來源：香港迪士尼樂園 Hong Kong Disneyland FB專頁

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