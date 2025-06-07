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迪士尼尋寶店｜首間迪士尼樂園尋寶店進駐東薈城名店倉　逾百件經典及絕版款低至6折

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

首間迪士尼樂園尋寶店進駐東薈城名店倉，逾百件經典及絕版款低至6折！

【香港迪士尼樂園尋寶店/迪士尼尋寶店/東涌東薈城】香港迪士尼樂園尋寶店正式開業！各位迪士尼迷，日後想買官方精品，不用再排隊入園或到機場禁區，現在東薈城即可把經典款、絕版限定系列帶回家，最高更可享6折優惠！

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今次進駐東涌東薈城名店倉的香港迪士尼樂園尋寶店是本港首間市區迪士尼固定專門店，店內匯集數百件樂園精選商品，Elsa公主裙、卡通毛公仔、維尼衛衣、卡通手機殼，還有各種電子配件和小飾品等等，由經典款到絕版，等你去尋寶！

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香港迪士尼樂園尋寶店

地址：東涌東薈城名店倉5樓504號舖 

營業時間：
星期一至五: 上午11時半至晚上8時半
星期六至日及公眾假期: 上午11時正至晚上9時半

資料來源：香港迪士尼樂園 Hong Kong Disneyland FB專頁

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