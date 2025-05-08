加拿大航空推限時套票優惠 一年內4次連稅鎖定價格單程飛行
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發布時間： 1 小時前
由即日起至5月30日，加拿大航空推出限時升級飛行套票予新舊客戶，提供更佳的旅行體驗和最大的靈活性，讓旅客享有愉快便捷的旅程。
加拿大航空飛行套票為預付航班的信用額，套票持有人可以在購買日期起的12個月內，於香港與北美或北美西部之間往返。該套票已包含稅費和附加費，價格鎖定12個月*。旅客可根據出行需要選擇航班，但需視乎實際航班和座位供應情況。
由即日起至5月30日，加拿大航空提供限時兩個級別的飛行套票予旅客選擇：供一位旅客使用的4個航班信用額，或供兩位旅客共享的8個航班信用額。航班信用額有效期為12個月，並可額外付費延長3個月使用期。每個信用額可兌換一次連稅、鎖定價格*的單程旅程（包括轉機航班），適用於香港與北美或北美西部之間的加航航班。
飛行套票價格（港幣）
4 個信用額（1 位旅客）
|經濟艙 標準票種 (S Class)
|經濟艙 Flex 票種 (Q Class)
|豪華經濟艙 (E Class
|商務艙 (D Class)
|香港至北美西部
|$15,996
|$22,396
|$43,036
|$78,716
|香港至北美
|$22,396
|$31,996
|$56,716
|$95,996
8 個信用額（2 位旅客）
|經濟艙 標準票種 (S Class)
|經濟艙 Flex 票種 (Q Class)
|豪華經濟艙 (E Class
|商務艙 (D Class)
|香港至北美西部
|$31,992
|$44,792
|$86,072
|$157,432
|香港至北美
|$44,792
|$63,992
|$113,432
|$191,992
*可能會因應季節性調整而另外收取附加費
飛行套票優惠僅適用於已註冊Aeroplan會員之香港居民。