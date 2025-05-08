加拿大航空推限時套票優惠　一年內4次連稅鎖定價格單程飛行

由即日起至5月30日，加拿大航空推出限時升級飛行套票予新舊客戶，提供更佳的旅行體驗和最大的靈活性，讓旅客享有愉快便捷的旅程。

加拿大航空飛行套票為預付航班的信用額，套票持有人可以在購買日期起的12個月內，於香港與北美或北美西部之間往返。該套票已包含稅費和附加費，價格鎖定12個月*。旅客可根據出行需要選擇航班，但需視乎實際航班和座位供應情況。

由即日起至5月30日，加拿大航空提供限時兩個級別的飛行套票予旅客選擇：供一位旅客使用的4個航班信用額，或供兩位旅客共享的8個航班信用額。航班信用額有效期為12個月，並可額外付費延長3個月使用期。每個信用額可兌換一次連稅、鎖定價格*的單程旅程（包括轉機航班），適用於香港與北美或北美西部之間的加航航班。

飛行套票價格（港幣）

4 個信用額（1 位旅客）

經濟艙 標準票種 (S Class) 經濟艙 Flex 票種 (Q Class) 豪華經濟艙 (E Class 商務艙 (D Class) 香港至北美西部 $15,996 $22,396 $43,036 $78,716 香港至北美 $22,396 $31,996 $56,716 $95,996

8 個信用額（2 位旅客）

經濟艙 標準票種 (S Class) 經濟艙 Flex 票種 (Q Class) 豪華經濟艙 (E Class 商務艙 (D Class) 香港至北美西部 $31,992 $44,792 $86,072 $157,432 香港至北美 $44,792 $63,992 $113,432 $191,992

*可能會因應季節性調整而另外收取附加費

飛行套票優惠僅適用於已註冊Aeroplan會員之香港居民。