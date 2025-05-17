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餐廳服務費｜內地客餐廳食飯要求退加一服務費　以1理由成功要回$17：並非在意費用

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撰文： 王月明

發布時間： 2025/05/17 08:06

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

內地客餐廳食飯要求退加一服務費，以1理由成功要回$17：並非在意費用。

客人認為餐廳存在衞生、服務、食品質素等方面問題，而要求退還服務費合理嗎？

近日，有內地遊客在小紅書發帖，指日前來港旅遊時光顧一間餐廳用膳，因1願意認為餐廳存在衞生問題，遂不接受被收取服務費，與店員溝通後成功取回17元，網民對此議論紛紛呢，反應兩極。

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餐廳服務費｜食物中有頭髮要求退服務費

樓主以「在香港某餐廳讓服務員把服務費退給我啦」為題發帖，指日前來港旅遊時光顧意見餐廳用膳，店員上菜時她發現食物中有一根髮絲，向店員反應後對方表示會更換一碟新的事物。

樓主稱結賬時看見單據才發現該餐廳收取加一服務費，並解釋道「內地都是很貴的餐廳才收取」；她便向店員表達自己的訴求，「我不接受這單你收取我服務費，因為你端上來就有頭髮」。

食客因發現食物中有頭髮，要求餐廳退還服務費。（取自小紅書）

餐廳服務費｜內地客：並非在意服務費

店員回應稱，雖然食物中有頭髮，但已為樓主更換食物；惟樓主認為更換存在衞生問題的餐食是餐廳的「基本操作」，「如果從頭到尾沒有任何問題我願意支付這服務費，但是現在出了問題，所以我不願意」；最終，店員同意將服務費退還。

樓主還補充道「全程我們都是友好溝通的，我也表達了食物很美味」，而自己也並非是在以服務費，在其他餐廳用膳時均有支付，惟該餐廳存在衞生問題她才提出這個要求。

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餐廳服務費｜網民反應兩極：冇問題vs行為不妥

此事引起網民熱議，有人認為餐廳存在衞生問題，故樓主提出的訴求並無問題，「我覺得po主做得冇錯，人哋只係提自己訴求，其實佢仲可以要求嗰碗嘢免單」、「下次報食環署啦，我哋香港人還是喜歡按法律走」、「這個服務已經有問題，要求退服務費有咩不妥」、「我覺得不應該要求退服務費，而是退部分餐費？」。

不過，也有網民持相反意見，「他（店員）懶得和你吵而已」、「當你乞衣」、「他退給你很可能是不想爭執而已」、「呃飯食招式果然多」、「已換了食物，你這類人太麻煩了」、「在人家的地就跟人家的規則，衞生跟服務是兩步」、「你是既要有要啊」、「仲覺得自己好威」、「好慘個員工，無啦啦自己攞錢出來畀返你」。

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