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外遊注意丨18歲廣東富二代遊大馬　遭綁架毆打威脅摘器官　勒索350萬人民幣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【綁票／綁架／摘器官／勒索】一名在新加坡留學的18歲中國留學生，4月底赴馬來西亞旅遊時遭一群綁匪綁架。其父母被勒索350萬元人民幣，更威脅若不付贖金將摘取受害者器官販賣。所幸馬來西亞警方在48小時內迅速行動，成功救出人質並拘捕一名中國籍疑犯。

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據《中國報》報道，受害者來自廣東佛山，為家中獨子，現於新加坡某院校攻讀資訊科技系，其父母在杜拜經商。4月30日他因不明原因入境馬來西亞後被一群男子綁架。

受害者母親程女士稱，5月2日上午11時44分接到兒子QQ帳號發來的視訊通話，畫面中兒子遭毆打、掐頸，並被強行灌水。受害者父母提供綁匪傳來的影片，可見其兒子僅穿內褲，雙手被繩索捆綁，並遭暴力毆打。

程女士透露，綁匪最初勒索要50萬元人民幣，隨後加價至350萬元人民幣，更恐嚇若不付贖金將「讓受害者生不見人、死不見屍」，並揚言要摘取其器官販賣。

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受害者父母得知兒子在異國被綁架後，即從杜拜飛往當地報警。吉隆坡警方接報後立即展開跨州行動，5月2日在檳城國際機場離境大廳拘捕一名23歲中國籍男性疑犯。翌日（5月3日）在吉打州一座加油站尋獲受害者，將其帶回警局。受害者衣著完好、健康狀況良好，僅大腿有受傷。

疑犯聲稱遭遙距操控犯案

報道提到，被警方拘捕的疑犯表示並不知情參與綁架案，他稱在今年3月接到一通自稱「中國公安」的來電，指控他涉及盜用信用卡詐騙案件，因此要求他飛往馬來西亞拍攝「反詐宣傳片」以換取減刑。

他表示，按照指示抵達馬來西亞後，在吉隆坡東姑阿都拉曼路一間酒店房間及吉打一座油棕園內，拍攝了毆打一名中國男子的影片，隨後將影片傳送給對方。

受害者母親程女士亦透露，兒子今年3月回國時，曾向外公表示自己陷入「殺豬盤」騙局，並向外公借取4萬元人民幣，外公拒絕借款並責罵了他，但並未將此事告知她，「直至兒子失蹤，我才知道，並認為綁架或許與此事有關，但仍需警方調查後才能證實。」

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