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校園直擊｜循道學校首戰「日內瓦國際發明展」　憑智能護眼APP勇奪金獎

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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循道學校/日內瓦國際發明展/STEM】全球享負盛名的第50屆瑞士日內瓦「國際發明展」上月圓滿結束，傳統名校循道學校學生團隊首次參賽，就憑與香港大學眼科學系、電機電子工程系合作研發的「智能護眼」應用程式勇奪金獎，為香港學界爭光。  

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為港爭光︱循道學校憑護眼APP摘金

日內瓦國際發明展是全球規模最大的發明展覽會，今年吸引來自35個國家和地區、約1,050項發明參賽，當中香港作品佔約300項。

循道學校首次派出5名學生參賽，分別是岑倬維、黃朮德、侯穎希、蔡憫行及陳思齊，在香港大學李嘉誠醫學院眼科專科醫生李雅麗教授、工程學院首席講師譚偉略協助下，合作研發智能護眼應用程式「WiseVision：promoting eye health with a mobile device」，榮獲金獎。

學生對於自己能參與日內瓦國際發明展，實踐創科的夢想，均表示畢生難忘。在展館內，令他們明白到世界各地都十分重視創意發明，而他們也被這份熱情感動，會繼續發揮小宇宙，善用科學與科技的知識及能力，貢獻社會。

為港爭光︱護眼APP足不出戶　可自行檢查眼睛

「WiseVision」是結合人工智能與行動裝置的護眼系統，只要透過手機應用程式，就可以足不出戶，自行檢查眼睛的健康狀況；亦可應用系統內提供的護眼建議，跟著影片邊學邊做，既簡單又易用。

負責創意發明的循道學校老師楊佩敏表示，發明是源於學生對生活的敏覺力，他們發現有不少同學都有近視、遠視的問題，往往都要等健康檢查，或是父母有空閒才可去檢查眼睛，未必可盡快處理問題「如果能自己檢查，及早處理眼疾問題，那就最好不過」。

為港爭光︱校長稱讚完成了「不可能的任務」

校長陳淑英以Mission Impossible（不可能的任務）來形容是次大學與小學之間的合作，學生透過參與真實的醫學研究項目，不僅學習到跨學科知識，更培養了社會責任感。港大團隊譚偉略博士亦讚揚學生表現出色，作品除獲得評審團高度評價外，中國駐瑞士領事館高級官員也來支持及欣賞作品，十分榮幸。

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欄名 : 校園動態

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