澳門直擊｜新濠天地水舞間星級回歸 被譽一生必看水上匯演

被譽一生必看水上匯演 的《水舞間》昨晚再度蒞臨澳門新濠天地，一眾名人嘉賓Rain（鄭智薰）、劉嘉玲、李冰冰、舒淇、陳慧琳、張栢芝、蔡卓妍、林嘉欣、魏浚笙、周柏豪、于適、劉濤、倪晨曦、方力申、馬天佑共同見證璀璨時刻。

重新構思的《水舞間》由Perarini Studios佩帕里尼工作室藝術總監Giuliano Peparini 朱利亞諾 ‧ 佩帕里尼親自操刀，並由 Our Legacy Creations 團隊進行製作，融合雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，呈現無與倫比的視覺藝術盛宴。

《水舞間》是新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍的心血結晶，這部耗資超過20億元人民幣、以水為主題的頂尖水上匯演，自2010年9月首次亮相以來共公演近4,000場，吸引了世界各地的觀眾觀賞。

故事情節圍繞浪漫愛情，配以不同的表演藝術及肢體語言，此外不得不提他們的先進科技水池舞台及水壓升降台，瞬間可令舞台變成10多米深的水池，配合270度環形劇院及精采的燈光音響，沉浸式的水上演出叫人歎為觀止。

重新構思的《水舞間》由佩帕里尼工作室（Peparini Studios）藝術總監朱利亞諾（Giuliano Peparini）操刀，並由Our Legacy Creations團隊製作，嶄新演出將增強觀眾的視覺衝擊力與沉浸感，結合雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，透過逾30多個國家、近300名表演者與幕後人員，讓觀眾再次沉浸於震撼的水舞世界中

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