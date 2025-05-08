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海皇粥店結業｜昨突宣布即日起終止僱傭合約　街坊感不捨

港聞

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

海皇粥店突宣布結業。（曾秋文攝）

開業33年的海皇粥店突宣布全線結業，並終止僱傭合約；有市民對粥店結業感可惜。有海皇職員早上到勞工處求助。

海皇國際有限公司昨晚（7日）向員工發信，表示基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，管理層無奈決定終止全部業務，並關閉所有店鋪及辦公室。

信中指出，公司與員工的僱傭合約於周二（6日）終止，員工或就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償。僱員的索償金額及明細將會盡快告知，僱員可以就其法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問，向勞工處諮詢。

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灣仔街坊鄭小姐表示海皇粥店結業很可惜，自己最愛吃它的皮蛋瘦肉粥 ，通常生病都會來光顧買粥，自己和家人一般一星期都會幫襯一至兩次，暫時不知道它結業的真正原因，雖然結業，但市民仍可以幫襯其他粥店 ，所以相信影響不大。

鄭女士住在結業的灣仔海皇粥店附近，最喜愛粥店的「油炸鬼」，因為覺得它很脆口，而且如果不脆可向粥店要求更換，但覺得12元一條有些貴，印象中此店已開業十數年，早前已傳聞曾經欠租，之前曾推出10元一碗粥都相當受歡迎，現在結業了覺得都有些可惜。

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海皇粥店 結業 灣仔 勞工處

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