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遊日注意︱日本「百日咳」感染患者破萬宗1周内2176人確診　「蘋果病」夾擊病例暴增破10年紀錄

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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日本「百日咳」感染患者破萬宗1周内2176人確診　「蘋果病」夾擊病例暴增破10年紀錄

【百日咳／蘋果病／傳染性紅斑症／疫情／日本】遊日注意！日本百日咳疫情延燒，連續5周新增病例創歷史新高，同時今年累計病例已達11921宗，達近去年的3倍。另外，「蘋果病」疫情的通報患者數，也刷新了過去10年來最高紀錄。

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綜合日媒報道，根據日本全國醫療機構通報的百日咳患者每週統計數字，在4月21日至4月27日期間，有2176宗確診案件，比前一週增加292人，是自2018年以現行方法記錄患者數目以來最多，也是患者人數連續第5周創歷史新高。

而根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，日本今年的百日咳患者人數已達11921人，是去年全年總數的2倍以上。患者以東京都與福岡縣各有142人為最多，其次為新潟縣132人、兵庫的110人、大阪府的105人等；島根縣與鳥取縣的病例也呈增長趨勢，其中島根縣的4月確診人數為82人，今年以來的總數為138人，破2018年以來的最高紀錄。

日媒報道指出，百日咳是一種細菌感染，主要透過飛沫傳染，初期症狀類似感冒，但之後會變成陣發性劇烈咳嗽，或持續1至2個月甚至更久。百日咳常發生於5歲以下兒童，6個月以下的嬰兒感染可能惡化為重症甚至死亡；至於其他年齡層可能症狀較輕微或不明顯。

隨着患者人數飇升，日本已經出現尚未接種疫苗的嬰兒死亡或出現重症的個案。日本小兒科學會呼籲，嬰兒出生滿2個月，就應該儘速接種疫苗。日本厚生勞動省呼籲民衆接種疫苗、日常配戴口罩等措施預防感染。

同場加映：百日咳成因+症狀

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「蘋果病」夾擊 患者數刷新10年紀錄

除了百日咳疫情，俗稱蘋果病的傳染性紅斑症也在日本蔓延。全日本醫療機構通報，截至4月27日的1週內，平均每個醫療機構都有1.3名患者，刷新10年紀錄。日本厚生勞動省呼籲民眾，常清潔雙手和戴口罩等措施預防感染。

同場加映：5招預防感染傳染性紅斑

衞生防護中心亦提供以下5種預防傳染性紅斑的方法：

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