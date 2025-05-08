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家居霉菌｜女子換季大執衣櫃後發高燒至40度　揭做漏1步致霉菌入肺【附3招執屋防霉】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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【霉菌／轉季／執屋／侵襲性肺麴菌病】執屋前要做好防護措施！內地一名女子趁最近轉季執拾衣櫃，沒想到事後開始發高燒，求醫發現原來做漏一步釀禍。有醫生指出，這情況嚴重可以致命。

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據《潮新聞》報道，中國浙江杭州一名沈姓女子趁著轉季打算執拾衣櫃，當時打開衣櫃時發現有霉斑，於是順手清理，但未戴上口罩。清理後，她開始發燒至40度、出現咳嗽等症狀遂求醫。經支氣管鏡檢查，醫生發現她氣道壁有白色菌斑，確診感染侵襲性肺麴菌病，幸經治療後已康復出院。

據悉，麴黴菌主要在潮濕環境滋生，如衣櫃、家中洗手間地磚、牆縫等陰暗潮濕處，甚至長時間未清理的冷氣機都會有機會生長。麴黴菌在溫度20～30度、濕度80%以上的條件最容易繁殖，主要以枯死的植物、動物的排泄物及動物屍體為營養源。當人感染後，可能出現高燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，嚴重時可能危及生命。常見症狀包括：

  • 持續高燒不退
  • 咳嗽症狀不斷加重
  • 伴有胸痛、呼吸困難
  • 痰液中帶有血絲或呈現棕褐色
  • 鼻塞
  • 流膿鼻涕
  • 臉部疼痛
  • 嚴重可致呼吸衰竭或致命

家居霉菌｜家居3招防霉

故此，醫生建議每逢執屋或收拾家居時，應做好防護措施，平日家居亦要保持乾爽。以下建議3招防止家裡發霉：

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  • 開窗通風
  • 開抽濕機降低屋內濕度
  • 執屋時要注意戴口罩和手套，避免吸入霉菌

霉菌危機｜霉菌入肺後果嚴重

霉菌入肺患上侵襲性肺曲霉病，後果可以很嚴重。廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生孫聰曾表示曲霉菌的孢子在空氣和土壤較為常見，如發霉穀物、堆肥、植被、施工場所灰塵等，人吸入曲霉孢子而感染發病。肺曲霉菌感染的首要因素是免疫力低下，如器官移植、血液病、惡性腫瘤化療病人、長期使用抗生素、糖皮質激素、免疫抑製劑、血糖升高、存在慢性肺部疾病等。

侵襲性曲霉病臨床症狀如下：

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霉菌危機｜家居防霉小錦囊

家居防霉很重要。呼吸系統科專科醫生鄺國柱曾接受訪問時表示，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。故此，鄺國柱醫生分享了幾項家居防霉小錦囊：

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