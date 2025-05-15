數碼產品優惠｜始創中心數碼感謝祭千件產品低至3折　$1換購尿袋/按摩器＋送30部iPhone 16e

【始創中心/數碼產品/著數優惠】數碼產品已經成為我們生活中不可或缺的一部分。想要以全城最抵價格入手人氣數碼產品？那就絕不能錯過始創中心即將盛大舉行的「數碼豐盛感謝祭」，即日至6月15日，數碼豐盛感謝祭集結三大著數激賞，約1000件數碼潮品連環發放：包括「HK$1震撼價數碼潮品換購」、「人氣數碼貨品3折大割引」、「數碼商戶優惠速遞」及壓軸「送出30部最新iPhone 16e」，驚喜著數源源不絶，即睇下文揀選心水產品！

最新影片推介：

始創中心｜著數激賞1：必搶$1震撼價換購數碼潮品

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日期：即日至2025年5月25日

時間：每日1:00pm開始至換完即止

地點：1樓顧客服務中心

每日精選一款HK$1震撼價數碼潮品供FUN享卡會員獨家換購，天天不同，一共25款，貨品選擇多元化，總有一款適合你！FUN享卡會員只需於2樓數碼商戶消費滿HK$100*即可換領換購證，憑證可以$1購買心水數碼貨品。

始創中心｜著數激賞2：多款人氣數碼貨品3折大割引

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日期：即日起至2025年5月31日

地點：始創中心2樓數碼商戶

商戶精選多款人氣數碼貨品，連續4周以低至3折激抵價限量發售，包括最新智能手錶、手機、電腦配件及家品電器等，應有盡有，保證每周帶來不同驚喜，讓顧客以全城最抵價格購得心儀電子貨品！

始創中心｜著數激賞3：豪送30部最新iPhone 16e

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日期：2025年5月26日至6月15日

地點：1樓顧客服務中心

為回饋廣大顧客的支持，數碼豐盛感謝祭推出終極驚喜，豪送達30部最新iPhone 16e！顧客於2樓數碼商戶消費滿HK$100*即可登記，便有機會獲得最新iPhone 16e乙部。

始創中心｜同場追加：數碼商戶著數優惠速遞

日期： 即日起至2025年5月31日

地點： 始創中心2樓數碼商戶

除了三折大割引優惠貨品外，數碼豐盛感謝祭期間亦聯同數碼商戶特別精選不同熱賣數碼貨品以優惠價發售！

更多始創中心《數碼豐盛感謝祭》活動詳情可按此

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更多著數優惠：

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