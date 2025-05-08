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水餃皇后｜母親節謝票場邀單親媽媽入場 臧姑娘兩女兒親臨謝票

親子好去處

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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臧姑娘兩女兒

「香港愛馬女士協會」透過「香港單親協會」及「妍麗會」，將於5月11日母親節，於九龍塘又一城MCL戲院及啟德Airside MCL 戲院舉行兩場特別場，邀請450位來自深水埗的單親媽媽及九龍城區的媽媽及家眷入場。

屆時水餃皇后臧姑娘(臧健和)的兩位女兒長女Joanne與幼女Jessica亦會親臨現場謝票，跟觀眾分享感受。

水餃皇后臧姑娘是一位傳奇人物，當年她由內地來港，在灣仔碼頭憑藉一隻水餃，不單養育兩位女兒成材，更加將自家水餃打造成國際品牌。她在香港走過的路，締造了一個既溫馨又勵志的故事。

「香港愛馬女士協會」 希望透過這部真人真事改編的電影，勉勵各位媽媽，讓她們知道在香港這片土地，不乏希望與機會。當日香港擁抱臧姑娘，今日香港仍會擁抱大家。臧姑娘做到的，大家也能做到。

談及難忘的母親節，Joanne與Jessica記得有一年把媽咪激怒了，當時媽咪有幾天對她們不瞅不啋。後來看到媽媽一篇在微博的文章，指每年母親節最開心是收到兩個女兒送的康乃馨及一個擁抱。她們兩姊妹那年便刻意送上康乃馨，再大力攬住媽媽說：「你話想要康乃馨呀嘛！」怎料媽媽很Cool的說：「訪問咁講啫！」她們笑言媽媽內心是開心的，只是仍在生她們氣，便要繼續裝Cool。

「香港愛馬女士協會」邀請深水埗區「香港單親協會」會員欣賞

日期：5月11日(星期日)
時間：上午11時10分
地點：九龍塘又一城MCL戲院 （2個影院）

「香港愛馬女士協會」與「姸麗會」邀請九龍城區婦女欣賞

日期：5月11日(星期日)
時間 ：上午11時30分
地點：啟德Airside MCL 戲院 （1個影院）
 

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