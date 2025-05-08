拍賣專家專欄｜收藏古畫初哥在拍賣前如何做功課？　用一個月篩出心儀藝術品全過程曝光

上周，我們公司的亞洲藝術周順利舉行。在展覽期間，有機會與客戶和藏家見面交談，慶幸得到他們對我們業務和工作的支持和肯定。拍賣會的成績雖然受到全球經濟大環境的影響，但整體來說也符合預期。

拍賣後翌日，約了一位年輕的海外收藏家前來提取拍品，並一同喝咖啡聊天。大家除了討論今季各家拍賣公司的拍品和成績外，也了解一下他這次拍賣競投的經驗。

這位收藏家約40歲，是一位從事醫療行業的專業人士，是最近幾年才開始參加我們的拍賣。他每次收到拍賣資訊和圖錄後，都會花時間細心看看有否心儀且價錢合適的藝術品，像這次他用了接近一個月的時間，斷斷續續從過百件藝術品中，挑選和研究自己喜歡的作品，最後篩選出真的有興趣的藝術品，只有3至5件。

▲ 在現今經濟環境不理想的時候，教育和培養新一代的中國書畫收藏家，或許比起拍賣價錢更為重要。（圖片：佳士得香港）

年輕藏家在自己做功課的同時，也向一些行業的前輩和朋友請益。

這次，他還特別邀請了其中一位朋友來香港為他掌眼，確保心儀的藝術品沒有問題。雖然工作比較繁忙，但他也特地抽空飛來香港親自看拍賣預展。當他確定要競投的作品後，他再為每幅藝術品理性地定下一個理想的競買價。雖然身在香港，但他並沒有進入拍場，而選擇留在酒店房間利用手機網上出價，確保自己不會因為在現場被太過刺激的氣氛影響而衝動競拍，導致超出預算。最後，拍賣競爭並沒有想像中激烈，因此他也非常開心地以較低的價錢，購買了一幅溥儒的佳作。

▲ 看拍賣預展，也是篩選心儀藝術品的過程之一。（圖片：佳士得香港）

在最近幾年，我們不時都會遇到一些投資心態較強、希望能透過藝術品賺錢的年輕投機客戶。他們往往買到作品後，就希望短時間內立刻賣出賺錢。像上述那位非常有熱誠且真心喜歡書畫收藏的年輕藏家，確實難能可貴。在現今經濟環境不理想的時候，教育和培養新一代的中國書畫收藏家，或許比起拍賣價錢更為重要。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《拍賣前如何做功課？》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。