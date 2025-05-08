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7仔優惠︱7-11購物用八達通付款只需輸入優惠碼　即享$30折扣優惠

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 13 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【7-11/便利店/著數優惠/7仔】7-Eleven(7-11)便利店梗有一間在左近！無論是買零食、飲品還是日用品，都是方便快捷的選擇。現在，為慶祝7-Eleven App全面支援八達通付款，7-11於即日起到6月3日2大專屬優惠，用八達通付款購物，即可享受高達$30折扣優惠！

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7-Eleven App去年推出後，新增「到店自取」功能下單，不僅讓各位購物變得更加便利，現在還能享受額外優惠，只需更新7-Eleven App至最新版本，並於付款時選擇以八達通結賬，輸入專屬優惠碼 OCTOPUSEC，即可在單筆滿$80的交易中直接減$30，無論是購買零食、飲品還是日用品，同樣適用，購物後只需於指定時間前往7-11門店取貨即可，減省排隊等待的煩惱！

7仔優惠︱7-11店舖購物 八達通付款再減$5！

如果習慣直接到店內購物，7-11同樣準備了驚喜優惠！只需在八達通App內下載指定優惠券，並於購買7-Cafe或7仔食檔滿$50時以八達通結賬，即可享受額外減$5的優惠。這項優惠特別適合日常購物需求，無論是購買飲料、即食食品還是小零食，都是實惠之選。

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