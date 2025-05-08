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啟德足球賽︱利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭球賽門票5.12公開發售　球迷會會員5.10起可買球迷區門票

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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「香港足球盛會2025」各種類門票將於下周一上午10時起公開發售。

「香港足球盛會2025」各種類門票將於下周一（12日）上午10時起公開發售。 除了利物浦對AC米蘭的「渣打盃」，以及阿仙奴鬥熱刺的北倫敦打吡兩場賽事外，公眾亦可購買利物浦、阿仙奴和熱刺的3場公開訓練門票。

兩場賽事均於比賽當日晚上7時半於啟德主場館舉行，票價由最低港幣399元至2,499元不等。門票可於啟德體育園之活動票務平台供應商 Cityline 購買。

公開訓練日期及時間如下：

  • 利物浦： 7月24日下午5時
  • 熱刺： 7月29日下午6時
  • 阿仙奴： 7月30日下午6時

3場公開訓練均於啟德主場館進行，票價由港幣99元至299元不等。 不論購買的場次及門票種類，購票系統將根據顧客所選購的類別中自動推薦最佳座位。

至於AC米蘭的公開訓練將於7月25日晚上7時半在香港大球場進行，票價由港幣159元至199元不等。購票資訊容後公佈。

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由於在上周五（2日）預售期間，部分球迷區門票在指定預售時間前已可購票，主辦單位TEG Sport，聯同啟德主場館和Cityline已與利物浦足球會合作，特別為此受影響的球迷會提供補購方案。

額外的利物浦球迷區（C類及D類）門票將於周六（10日）上午11時起提供予利物浦香港官方球迷會會員補購，該會會員將於同日不早於上午11時收到利物浦足球會發出的購票連結。 

球迷們由今日起亦可透過 trip.com及Ctrip預訂包含正賽和公開訓練門票、交通和住宿的觀賽套票。 購買輪椅座位的觀眾可於公開售票日，即下周一上午10時起，致電Cityline購票熱線購買門票，每個輪椅座位均會配有一個看護座位，無需額外付費。

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