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樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【GoPro/潛水悲劇/溺斃/印尼】潛水要小心！內地一名30歲女子於五一黃金周期間往印尼外遊並進行潛水活動，但卻樂極生悲，由於潛水時發現自己的GoPro相機於海中遺失，她於是在深海尋找相機期間，不幸溺斃。事後被人尋回的相機更意外記錄了女子生前海中最後身影。

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Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

綜合內地傳媒報道，一名來自中國的30歲女遊客張曉涵（Zhang Xiao Han，音譯，下同）於五一黃金周期間前往印尼的Kakaban島進行潛水活動，惟未幾失蹤。事後當地搜救機構Basarnas Balikpapan立即進行搜救，並最終於87米深的海底尋獲張的遺體。

報道指出，張曉涵在潛水時，意外遺失了GoPro運動相機，她於是便繼續潛水尋找，惟不幸肇禍。張曉涵的GoPro事後被尋回，警方指相機意外記錄了張女意外時與強大水流對抗的片段。警方表示目前正聯繫死者家屬，在此之前不會公布畫面與其他更多細節。另外，張曉涵的遺體已被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑑定。

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6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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