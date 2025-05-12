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香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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內地客五一假期$700訂劏房式賓館，房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！

五一黃金周假期大批內地遊客訪港，對於酒店、賓館的需求激增，房價水漲船高；各區中心地帶的房間更是供不應求。

近日，有內地女遊客在小紅書發帖，分享自己因未提早訂酒店，而只好以700元訂到了環境普通、空間狹小的的賓館；網民看過房間內部後十分震驚，形容如同劏房，認為樓主被店家「劏水魚」，直言寧願去麥當勞過夜。

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五一黃金周｜$700訂劏房式賓館

樓主以「香港700RMB（約港幣752.76元）的賓館」為題發帖，大呻「饒了我吧香港賓館，五一假期太難訂了」；相信是已經篩選過不少賓館，「終於找到一個相對乾淨、有窗戶的賓館」；她和店家講價後，最終以700元人民幣訂到一間房。

樓主認為賓館位於重慶大廈，的地段還算方便，樓下便是大型商場，又鄰近港鐵站；不過房間內部設施破舊，「熬過一晚上，總體來說能睡，晚上還行沒有很吵，房間沒有蟑螂，老式空調的聲音巨大，洗澡熱水器不好用」。

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五一黃金周｜網民深感震撼：寧願住麥當勞！

帖文引起網民熱議，紛紛震驚於該賓館房間設施與房價不符，認為樓主是「水魚」，同地段的部分酒店價格，與該賓館價格差價不算太大，「感覺你被騙了，700不是這種水準」、「麗晶大賓館feel」、「不能找個正經酒店嗎？」、「確實不如在麥當勞過夜」、「這也太虧了」、「不要執著住市中心」、「感覺有點臟」。

有住過類似賓館的網民分享感受，「我住過這個，他是不是對面就是大商場，亮得你晚上根本睡不著？我當時還過敏了，那個窗簾我不敢動，怕特別臟；平台上圖片看起來是一個酒店走廊，結果進去以後是一個房間的走廊粉刷得像酒店」；另外，亦有不少網民分享自己以實惠價格訂到了本港酒店的「靚房」，令樓主羨慕，自嘲是「冤種」。

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