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減肥攻略｜中年發福不是吃太多　研究揭「致肥真兇」　醫生教3招防體重失控

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【減肥／瘦身／中年發福／脂肪】許多人總以為體重上升單純是飲食過量或運動不足所致。台灣基因醫生張家銘拆解迷思，指很多過了三、四十歲的人發現，即使控制飲食、規律運動，仍面臨脂肪堆積的困擾，伴隨腰圍增粗、血糖和膽固醇攀升，這往往與自律無關，而是身體內部機制出了問題。

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基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，引用2025年《Nature Communications》最新研究揭示，中年發胖的關鍵，常常不在於努力減肥，而是在於控制體內「慢性發炎」。

張家銘解釋，這項研究發現，造成中年肥胖的罪魁禍首是一場發生在脂肪細胞與免疫細胞之間的「內部溝通危機」。年輕時，脂肪幹細胞會釋放含「小分子核糖核酸（miR-145）」的細胞外囊泡（Extracellular Vesicles），向巨噬細胞傳遞穩定訊號。

但隨年齡增長，這些脂肪幹細胞老化，釋放出來的細胞外囊泡變少，裡面小分子核糖核酸的含量也大幅下降。巨噬細胞收不到訊息，開始自行解讀現場狀況，導致過度反應、發炎升高，整個脂肪組織開始進入「慢性發炎性老化」的狀態，進而觸發胰島素阻抗與代謝異常。

張家銘強調，「不是因為吃太多才胖，而是脂肪細胞長期處於發炎狀態。」與其極端節食或過度運動，更應優先讓體內發炎靜下來，重建細胞間的溝通機制。他比喻這如同修復故障的Wi-Fi路由器，而小分子核糖核酸正是關鍵的連線密碼。

減肥攻略｜3大方面改善慢性發炎

張家銘建議從3方面改善細胞溝通：

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1. 飲食：攝取具有抗發炎作用的天然食材，如富含Omega-3的深海魚、亞麻籽油，以及含多酚類的綠茶、薑黃與莓果等

2. 運動：採間歇性有氧與阻力訓練，避免過度激烈運動

3. 作息：充足睡眠與壓力管理，因慢性壓力會加劇發炎，長期睡眠不足則會影響小分子核糖核酸功能

研究更發現，透過脂質體遞送小分子核糖核酸至巨噬細胞，能成功阻止中年小鼠因高脂飲食而發胖，並改善了胰島素阻抗與脂肪發炎。張家銘表示，這代表未來減重治療將邁向「訊號修復」的新方向，而非僅聚焦熱量控制。  

張家銘表示，「胖不是意志力的問題，而是細胞之間出了誤會。」與其對抗脂肪，更應正確解讀脂肪組織的發炎訊號，協助細胞重建對話，才能實現中年健康管理，找回身體原有的活力與平衡感。

同場加映｜身體發炎8大症狀

基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文指出，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

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同場加映｜6種抗炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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資料來源：基因醫生張家銘《Nature Communications》

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