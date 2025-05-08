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單親媽媽｜獲內地上市品牌邀帶貨超興奮　楊思琦坐擁半億物業靠做直播供樓

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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楊思琦靠做直播帶貨吸金，更獲內地上市集團之青睞。

【楊思琦/單親媽媽/直播帶貨】2001年港姐冠軍楊思琦多年來獨力照顧一對子女，為養家楊思琦轉往內地工作，主力做直播帶貨和音樂主播，每晚直播時間分分鐘長達10小時，真的賺錢不容易。近日楊思琦終於獲得賞識，拍片透露獲上市公司邀請做直播帶貨，總算捱出頭！

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單親媽媽楊思琦｜頻做直播聲音沙啞

不過楊思琦近日終於獲賞識，近日她於抖音分享短片，片中她透露獲上市集團品牌藍月亮邀請，往廣州為多款洗衣潔淨產品做直播帶貨，拿著邀請卡的思琦表現興奮兼說：「不是吧，我做夢了哇！」其後說要為工作好好作準備。

另一段片見楊思琦上郵輪為該產品做宣傳，未知是否密密做直播之關係，思琦的聲音帶點沙啞，跟以往溫柔又嬌嗲的聲線不同。

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單親媽媽楊思琦｜「付費聊天」服務被嫌貴

今年1月，楊思琦直播期間忽然爆Seed落淚，從網民分享的截圖所見，楊思琦雙眼通紅，樣子委屈又可憐，網民追問她爆喊原因，惟思琦未有回覆，她只是感激網民支持：「謝謝所有關心我的朋友！我下次再唱歌畀你聽⋯⋯不好意思。」

喊到眼紅紅的楊思琦繼續做直播：「差50個燈牌就行了，辛苦了，50合燈牌就休息了！」因而有網民估計楊思琦被逼追數。

另外，過往思琦於直播期間推出「付費聊天」服務，網民只需付費1,200港元，就可以跟思琦進行5分鐘交談，惟價格被網民嫌貴。

46歲的楊思琦為兩孩之母。（IG圖片）

單親媽媽楊思琦｜供樓養兒支出大

現年46歲的楊思琦於2011年跟拍拖多年的李泳豪分手，其後戀上內地跳水運動員吳帥，翌年未婚產女，及至2020年再度誕子，惟「老公」身份一直成謎。

當年佗住B仔的楊思琦年中無休，依然博命工作，只因思琦要努力供樓。早年她開始投資買「磚頭」，2018年有報道指楊思琦在港擁5個物業，於將軍澳、藍田、荔枝角和觀塘等地均有置業，總市值約4,500萬元，部分單位用作收租。

另外，楊思琦的大女楊卓穎性格好動，思琦認為她不適合讀傳統學校，故安排大女轉讀英基國際學校，英基屬下15間中小學的小學部1年級至6年級（Year 1至Year 6），學費為139,000元，中學部的7至10年級，學費為181,100元，故此思琦的經濟負擔也不少。

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而楊思琦曾發表「女人不能沒有錢」言論，她曾於抖音發佈短片兼配以旁白：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」思琦直言自己講金唔講心，引來網民熱議。

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