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網約車｜的士大王鄭克和批政府規管白牌車「一年拖一年」　或提法律訴訟及發起罷駛

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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的士大王鄭克和批政府規管白牌車「一年拖一年」　。

政府正就規管網約車平台進行研究，的士車行車主協會永遠會長兼主席、有「的士大王」之稱的忠誠車行創辦人鄭克和周二（6日）代表協會向行政長官李家超發公開信，反映的士業界面臨的困境令他們感到絕望，要求政府公開修例計劃。鄭克和今日（8日）在電台節目批政府沒有回應業界訴求，「一年拖一年」，稱已徵詢法律意見，未來不排除罷駛。

鄭克和指，自Uber白牌車在香港營運至今，「業界忍咗佢11年」，政府經常說會改善問題、改法例，業界亦已加大力度做的士車隊，惟「Uber未走、高德又嚟」，滴滴出行又招攬白牌私家車加入，形容是一波未平一波又起，令整個行業震盪。

的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和。（資料圖片）

網約車｜指對合法經營的士不公平

目前市區的士牌價為240萬，鄭克和形容是「歷史新低」，指「1994年170幾萬同你買個牌返嚟」，結果白牌車幾乎零成本，就可以做和的士一樣的生意。他引述不少的士司機向協會反映，機場、高鐵站等的生意「俾Uber搶晒」，對合法經營的的士十分不公平。

鄭克和期望，發公開信後，政府可公開規管白牌車的時間表，讓業界安心，否額年底立法會換屆只會一拖再拖。至於信中提到的「進一步行動」是指什麼，鄭克和指可能會涉及法律訴訟，挑戰政府目前對白牌車的取態，已經徵詢法律意見，但強調「唔想見到去到呢個田地」。

至於是否考慮罷駛，鄭克和指「唔會話排除，但具體要等政府回應」，但強調和平解決一定是優先選項，又透露當局亦派員與協會接觸。

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