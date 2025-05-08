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林盛斌︱阿Bob直言經濟差工作量大減　分享增加競爭力心得：鬥灰冇意思

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撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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阿Bob直言經濟差工作量大減，分享增加競爭力心得。

【林盛斌 / 阿Bob / 正能量】經濟大環境差，連一向「百足咁多爪」工作多的林盛斌（Bob），在今日（5月8日）在個人社交平台發長文，透露受市道淡靜影響，工作量大減。不過，阿Bob發文不是要抱怨，而是勸勉同行不要自怨自艾，不如想辦法逆境自強。

阿Bob上載自己面對住太陽的背面照，表示現時市道十分靜，稱：

最近，出面，都真係幾靜。
做娛樂演藝行業嘅，其中一個好重要嘅收入，
就係廣告拍攝、商業活動、宴會演出、外地登台等等，
最近同好多呢一行嘅幕前同幕後傾開，
由上年年頭開始，感覺上呢類工作好似少咗好多，
啱啱過去嘅半年，更加係可以用嚴峻去形容。
相信係因為有好多客戶見個市道好似唔係幾好，
股市又差，樓市又差，經濟又麻麻哋，
寧願保留彈藥，又或者就算做都盡量慳啲使。
例如好多公開活動，或者晚會宴會嗰類嘅場合，
以前就會請好幾個明星歌手藝人去做表演嘉賓嘅，
而家可能留返啲錢，請一個半個就算，
以前搵開啲星級主持去做大會司儀嘅，
而家可能搵個講嘢叻少少嘅同事做咗佢就ok。
又例如以前會搵個明星名人去拍廣告做代言人，
而家好多公司都會盡量控制個宣傳budget，
慳得一蚊得一蚊，盡量用少啲、洗少啲錢，
甚至唔搵藝人，可能搵啲素人或者一兩個KOL，
拍啲簡單短片放喺網上boosting吓就算。

阿Bob發文勉勵同行不要自怨自艾，應想辦法逆境自強。

然後，阿Bob續指，認為減價增加市場競爭力未必最好方法，稱：

我想講嘅係，當然市場上仍然繼續有工作機會嘅，
仍然有好多artist繼續有廣告拍，繼續有登台演出，
亦都有客戶願意洗好多錢去做marketing做宣傳嘅，
不過無可否認嘅係，整體上真係比之前靜咗少少嘅。
咁到底可以點做呢？
可能有啲人會選擇減價去增加自己嘅市場競爭力，
對於呢個做法，我冇任何意見，自己舒服就OK，
反而我認為如果真係想增加自己嘅競爭力，
就更加應該諗多啲方法令到自己「再勁啲」，
點樣為之再勁啲呢，就係要去到一個位，
客戶覺得就算俾多啲錢去請你做嘢都係值得嘅。

阿Bob一家。

接著，他語重心長表示：

各位幕前或者幕後嘅同業，好好利用你嘅社交平台，
盡力去話俾出面嘅人知道你優勝嘅地方，叻嘅地方，
等多啲人去認得你，記得你，諗起你，
同時間亦都要為自己好好增值同裝備一下，
將自己嘅能力同埋技能再提升去到另一個境界，
又或者學多一兩樣嘢，等自己多一兩把刀傍吓身。
就好似我咁，開咗一個YouTube頻道Bobtivation，
過去呢兩三年，多咗好多公司同機構搵我去做嘉賓，
叫我去分享如何定立目標、如何裝備自己、
如何突破自己、如何更上一層樓嗰啲Topic，
呢啲工作，都係以前比較少機會接觸到嘅。
又或者你係一個拍開電視劇或者電影嘅演員，
而家少咗開工嘅機會，你就要諗吓你仲有乜嘢強項，
例如原來你都唱到兩嘴嘅，唔係太難聽嗰啲，
有冇諗過嘗試吓主動搵啲投資者或者主辦單位，
喺唔同嘅地方開嗰啲小型音樂會或者粉絲見面會，
雖然成件事最後未必會令你帶嚟好多收入嘅，
但係起碼叫做有嘢發生，有嘢去俾自己撈下，
跟住喺所有社交媒體嗰度post返啲相同片，
等人哋知道你仲喺個市場度有一定嘅吸引力。
如果唱歌真係完全搞唔掂嘅，又可唔可以咁呢，
搵多三兩個之前一齊拍開嘢嘅幕前幕後手足，
大家一齊碌吓人情卡，搵吓身邊嘅友好客戶，
平平哋幫佢哋拍啲短視頻做吓宣傳，打吓廣告嗰啲，
係可能少錢啲㗎啦，但係都叫做有嘢做吓，有輸出，
如果條片掂咗，爆咗嘅，可能跟住會有第二個客仔呢。

同時，阿Bob再提出另外一些方法，稱：

頭先講嗰啲，叫做係自己主動出擊嘅做法，
仲有一啲可以做嘅嘢，係比較間接少少嘅，
主要係去嘗試吸引多啲工作機會嘅方法。
假設你係一個演員，
會唔會可以搵返你之前某啲劇照，
又或者剪輯一啲你曾經演出過嘅小片段，
放上你個社交平台度，然後寫返啲嘢，
例如當時拍呢套戲嘅點點滴滴，
嗰陣有啲乜嘢得意難忘搞笑嘅事發生，
嗰套戲嘅嗰個角色，又令你有啲乜嘢啟發等等，
最好嘅就係某一場戲你演技大爆發，
又或者嗰場戲係好搞笑嗰啲，最好就係post呢啲，
呢類post，最有機會可以吸引到多啲人留言，
除咗可以叫做激活吓自己個社交平台之外，
亦都可以提醒大家你仍然係一個專業嘅演員，
咁啱唔知邊個監製或者導演轆過睇到你個post，
咁啱提醒咗佢嚟緊開嘅project就係要搵你。
又例如你係一個做開司儀或者主持人嗰啲，
有冇一啲你以前喺台上面做緊嘢嗰啲相同埋片，
同樣地，放返上去你嘅社交平台，
然後寫返一啲當時嘅感受，有咩得意嘢，
又或者出現咗啲乜嘢蝦碌事情你點樣即時執生，
個目的都係一樣，提醒吓大家你係一個專業嘅MC，
咁啱唔知邊個客戶或者製作公司睇到你呢個post，
咁啱嚟緊要搞活動，可能就係會搵你去做主持。

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最後，阿Bob表示「鬥灰冇意思」，應抱樂觀積極態度「能量氣場好返啲，吸引多啲工作機會返嚟」，稱：

如果你睇到呢度，呢一刻，可能你會諗：
「X，嘥X氣啦，做晒呢啲嘢咪又咁！」
係㗎，你啱，都可能都係㗎，但係，坐喺度等運到，
咩都唔做，自怨自艾 ，等人搵你開工，
我就覺得係死梗嘅，無論主動出擊定係間接抽擊，
你肯做，我相信或多或少都可能有少少幫助。
同今日晏晝個天一樣，你同佢鬥灰，其實冇意思，
不如正面啲、積極啲、樂觀啲、高頻啲，
令自己嘅能量氣場好返啲，吸引多啲工作機會返嚟。
總之，喺而家呢個咁嘅環境，不如真係認真諗吓，
點樣令到自己再叻啲，再勁啲，咁先至係正路。
呢個，就係小弟嘅小小愚見，
我知道未必啱聽嘅，純粹突然有感而發，寫多兩句，
但係，以上我講嗰啲，亦都係呢一刻我正在做緊嘅嘢。
各位同業們，希望大家加油，頂住，共勉之。

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