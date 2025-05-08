靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳

【U士多/港慳攻略/減價/留港消費】深圳掃貨熱潮要降溫！U士多今期推出「出血震撼價」，16間分店齊齊劈價，多款人氣食品飲品直逼深港物價天花板，即刻盤點8大必搶抵買王。

最新影片︰

U士多減價｜罐頭區重現90年代物價

U士多由即日起全港16間分店推出劈價優惠，不用特登北上搵平貨，香港本地就有超多平靚正選擇，當中包括罐頭、飲品、米糧全線低至$3.9起，簡直是時光倒流價平到震！

走進U士多分店，最搶眼必定是罐頭貨架上「水仙花牌五香肉丁」，坊間大型連鎖超市約價$22罐，而U士多兩罐裝只需$19.9，平均每罐$9.95，價格直逼廿年前超市水平；「梅林牌回鍋肉」，三罐裝$27.9，平均$9.3罐，煮公仔麵、炒飯、炒菜的調味殺手鐧，而$3.9一罐華威黑八寶粥更被網民戲稱「平過蒸包」，冷熱即食的方便度成為上班族早餐首選。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

U士多減價｜飲品界掀起「深港比價戰」

夏日消暑飲品亦成為今次優惠焦點，IF100%椰青水以$11.9兩支的激抵價登場，平均每支$5.95；而年輕人熱捧茶π果味茶系列，包括蜜桃烏龍茶/青提烏龍茶/西柚茱莉花茶/柚子綠茶4款口味，均以$11.9兩支，簡直抵過深圳超市，雪凍後飲用風味媲美茶飲店$30一杯水果茶。派對必備的玉泉梳打水6罐裝原價$24.9亦殺至$15.9，每罐$2.65價格，連便利店半價促銷也難匹敵。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

U士多減價｜端午節前糯米優惠

臨近端午節，U士多更預熱「包糭行情」，金囍、金地球等品牌糯米及香米2公斤裝以$50兩包的激抵價發售，平均$25一包，比街市散裝糯米便宜近3成，吸引不少家庭主婦提前囤貨。網民笑言：「買定十包米，除了包糭還能煮足半年煲仔飯！」

U士多減價｜買可樂送雪碧

若打算籌備野餐或Home Party，不妨鎖定「買可樂送雪碧」的長線優惠：即日起至2025年5月底，購買兩件可口可樂迷你罐六罐裝（200毫升）加一包熱浪薯片，即送無糖雪碧500毫升一支。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多相關內容︰

7仔優惠︱7-11購物用八達通付款只需輸入優惠碼 即享$30折扣優惠

7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包 一連5天舉行！即睇時間地點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】