  • 27°C
香港時間：202558日 (四) 17:30

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【U士多/港慳攻略/減價/留港消費】深圳掃貨熱潮要降溫！U士多今期推出「出血震撼價」，16間分店齊齊劈價，多款人氣食品飲品直逼深港物價天花板，即刻盤點8大必搶抵買王。

最新影片︰

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

U士多減價｜罐頭區重現90年代物價

U士多由即日起全港16間分店推出劈價優惠，不用特登北上搵平貨，香港本地就有超多平靚正選擇，當中包括罐頭、飲品、米糧全線低至$3.9起，簡直是時光倒流價平到震！

走進U士多分店，最搶眼必定是罐頭貨架上「水仙花牌五香肉丁」，坊間大型連鎖超市約價$22罐，而U士多兩罐裝只需$19.9，平均每罐$9.95，價格直逼廿年前超市水平；「梅林牌回鍋肉」，三罐裝$27.9，平均$9.3罐，煮公仔麵、炒飯、炒菜的調味殺手鐧，而$3.9一罐華威黑八寶粥更被網民戲稱「平過蒸包」，冷熱即食的方便度成為上班族早餐首選。

點擊圖片放大
+13
+12

 

U士多減價｜飲品界掀起「深港比價戰」

夏日消暑飲品亦成為今次優惠焦點，IF100%椰青水以$11.9兩支的激抵價登場，平均每支$5.95；而年輕人熱捧茶π果味茶系列，包括蜜桃烏龍茶/青提烏龍茶/西柚茱莉花茶/柚子綠茶4款口味，均以$11.9兩支，簡直抵過深圳超市，雪凍後飲用風味媲美茶飲店$30一杯水果茶。派對必備的玉泉梳打水6罐裝原價$24.9亦殺至$15.9，每罐$2.65價格，連便利店半價促銷也難匹敵。

點擊圖片放大
+8
+7

U士多減價｜端午節前糯米優惠

臨近端午節，U士多更預熱「包糭行情」，金囍、金地球等品牌糯米及香米2公斤裝以$50兩包的激抵價發售，平均$25一包，比街市散裝糯米便宜近3成，吸引不少家庭主婦提前囤貨。網民笑言：「買定十包米，除了包糭還能煮足半年煲仔飯！」

U士多減價｜買可樂送雪碧

若打算籌備野餐或Home Party，不妨鎖定「買可樂送雪碧」的長線優惠：即日起至2025年5月底，購買兩件可口可樂迷你罐六罐裝（200毫升）加一包熱浪薯片，即送無糖雪碧500毫升一支。

點擊圖片放大
+6
+5

更多相關內容︰

7仔優惠︱7-11購物用八達通付款只需輸入優惠碼　即享$30折扣優惠

7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價
19:20 2025/05/06
著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價
港航優惠｜港航推經濟艙生日禮遇　壽星享4大著數同行者都有份
11:57 2025/05/07
港航優惠｜港航推經濟艙生日禮遇　壽星享4大著數同行者都有份
7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點
17:44 2025/05/07
7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點
母親節2025｜江蘇銘悅推限定餐單盛宴 皇玥蛋卷向母親說愛你
21:39 2025/05/07
母親節2025｜江蘇銘悅推限定餐單盛宴 皇玥蛋卷向母親說愛你
7仔優惠︱7-11購物用八達通付款只需輸入優惠碼　即享$30折扣優惠
今日 11:58
7仔優惠︱7-11購物用八達通付款只需輸入優惠碼　即享$30折扣優惠
加拿大航空推限時套票優惠　一年內4次連稅鎖定價格單程飛行
今日 10:59
加拿大航空推限時套票優惠　一年內4次連稅鎖定價格單程飛行

你可能感興趣

著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價
19:20 2025/05/06
著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價
港航優惠｜港航推經濟艙生日禮遇　壽星享4大著數同行者都有份
11:57 2025/05/07
港航優惠｜港航推經濟艙生日禮遇　壽星享4大著數同行者都有份
7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點
17:44 2025/05/07
7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點
著數優惠 超市 美食 網絡熱話 可口可樂 街市 罐頭 抵買 食品 飲品

最高瀏覽

凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇