COLLAR成員｜聲帶永久受損Winka樂觀面對　相隔11月再推單曲新腔調唱苦戀

【陳泳伽 / COLLAR / 今期不流行】女團COLLAR成員Winka陳泳伽，昨日（7日）推出年度首支個人單曲《今期不流行》，是繼去年六月推出《下回分解》後，相隔11個月再次推出個人單曲。

原來過去一年，Winka身體及聲帶出現狀況，原定去年推出的《今期不流行》，亦押後至今才灌錄；雖然聲帶已不能百份百回復昔日聲線，但Winka仍保持樂觀心情，對新聲線表示接受同適應，更表示希望大家喜歡她新的歌聲。

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COLLAR成員｜Winka：新曲陪伴大家痊癒

《今期不流行》由黃偉文填詞、黃兆銘編曲、Winka亦有份參與作曲，歌曲以苦戀為主題，希望透過歌曲為苦戀路上的人作鼓勵，陪伴着他們痊癒。

Winka說：「大家覺得苦戀係好痛苦，唔知點樣走出困局，但有時要勉勵吓自己講『今期唔興，唔好再為對方傷太多，要做一個開心、堅強嘅人』，所以我想寫一首歌陪伴大家痊癒，帶出希望畀大家，為愛情路上碰釘嘅人作鼓勵，其實愛情只係生命裡其中範疇，相信之後遇到嘅人和事，唔會畀今天差。」

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COLLAR成員｜長沙泳灘拍MV別具意義

為呈現歌曲的氛圍，MV特意走到大嶼山下長沙泳灘拍攝，Winka表示：「其實呢個沙灘，係對我一個特別回憶、情感嘅地方，呢個沙灘係我6年前（未入COLLAR）自己拍cover搵嘅沙灘，今次MV拍攝，我有同製作組提議呢度，好開心，佢哋真係揀咗喺呢個咁偏僻嘅沙灘取景。」

Winka又會在MV中跳現代舞，她說：「其實加入現代舞嘅決定係比較臨時，現代舞對我嚟講較陌生，唯有不斷向身邊跳開現代舞嘅朋友問意見，算係一個挑戰。」

▲ Winka聲帶永久受損仍保持樂觀心情，對新聲線表示接受同適應，更表示希望大家喜歡她新的歌聲。

COLLAR成員｜新腔調唱苦戀

提到相隔一段時間才再推單曲，Winka透露《今期不流行》原定去年推出，但因當時身體出現狀況，至今才完成：「因為嗰時身體有啲狀況、聲帶亦有啲狀況，其實呢首歌本身上年推出，但一直等身體好嘅狀態先錄，今次錄，都係慢慢咁錄，仲特登深夜凌晨先錄，帶出脆弱聲線，所以把聲沙沙哋。」

她續說：「其實我而家聲帶冇得永遠好番，就好似出雀斑咁，只可以淡化，我接受永遠同適應相處而家把聲，而家瞓少咗、飲少咗水就會有啲聲沙，但覺得新嘅聲線都OK，希望大家會喜歡。」

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