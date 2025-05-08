大腦健康｜習慣去廁所玩手機恐已患「手機失智症」　醫生列10大症狀自測手機中毒程度【附護腦貼士】

【手機／上癮／手機失智症／腦退化／護腦】經常「機」不離身，可能是大腦提早退化先兆！日本有腦神經醫生指出，隨著科技進步人人必備智能手機，但經常使用恐怕導致「手機失智症」，與一般失智症不同，年輕一族屬高危要特別小心。

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大腦健康｜自測「手機失智症」

根據《日本新聞網》報道，現代人經常使用電子產品，如手機、平板電腦、手提電腦等，增加患上「手機失智症」的風險。「手機失智症」與傳統海馬體退化造成的失智症不同，日本腦神經內科醫生內野勝行在節目上解釋，傳統失智症是大腦無法儲存新記憶，而手機失智症則是源於於資訊超載，導致大腦像塞滿雜物的倉庫，難以提取現存記憶。「手機失智症」主要症狀包括突然詞窮、反應變慢，甚至連日常小事或都想不起來，短期記憶變模糊等。東京腦科學研究所專家團隊提出用1條簡單問題自測：

前晚晚餐吃了甚麼？

大腦健康｜10項指標自測

若無法立即回想前天晚餐內容，就可能已出現初期症狀。有見及此，奧村記憶診所（メモリークリニック）理事長奧村步就提出了「手機失智症危險度檢查表」，並列出10個項目。

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大腦健康｜4招放鬆大腦

如果10項中了好幾項要小心，腦神經內科醫生內野勝行認為，「手機失智症」關鍵在於使用習慣，只要有意識地挑選資訊，並設定使用時間，手機其實是很好的工具。反之，若長期無意識滑手機，記憶系統如同堆滿雜物的倉庫般混亂不堪，影響日常表現。內野勝行提醒，若發現自己越來越不能同時「一心多用（Multi-tasking）」完成一些簡單工作，如一邊做菜一邊洗碗，可能是大腦提早退化的先兆。

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故此專家建議可透過日常「數位排毒」、訓練專注力及用紙本備忘的方法來改善。從日常習慣著手保護大腦，他指出，每天花點時間遠離螢幕，如放下手機去散步、體驗露營、焗桑拿以及午睡40至50分鐘內（勿超1小時影響晚間睡眠），好讓大腦放鬆休息，釋放多巴胺。

腦退化｜4招護腦抗老

美國哈佛大學曾以大腦健康程度與生活習慣的關聯作出研究，發現都市人一些常見習慣蠶食著大腦健康，包括久坐、睡眠不足、長期壓力及缺乏社交，故此，研究團隊建議4項護腦建議，減慢腦退化的速度：

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腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，推薦「麥得飲食法」（MIND diet）護腦維持記憶力，降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

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