英年早逝｜44歲劇后前夫突猝逝　4年婚姻欲斷難斷：願把命給他

【江泳錡/ 楊煥/ 猝逝/ 腦部缺氧】現年44歲的台灣女星江泳錡過往憑八點檔劇集《世間情》、《甘味人生》走紅，並曾經與前電視台監製楊煥有過一段4年婚姻。近日男方驚傳離世，她證實消息，並還原將對方送到醫院搶救的過程，哀喊「可以把我一部分的生命給他」。

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綜合台媒報道，江泳錡與楊煥於2019年舉辦婚禮，但婚姻僅維持4年，之後在2023年7月簽字離婚；儘管已結束夫妻關係，雙方聯繫依然緊密，最近更合作經營日式餐廳。不過，楊煥的Facebook在周三（7日）上午突然發布一則由他人代發的帖文，寫道：「Hi hi各位兄弟們，我先走一步到另一個世界，先看看哪有酒喝，我知道還有未完成的工作，記得找泳錡」，請原先與他共事的相關工作人員與前妻聯繫。

而江泳錡同日在該帖文下留言證實噩耗，並在工作時受訪還原事發過程：「當時我們各自分開在忙，他跟朋友吃飯，我們懷疑他頭有撞擊，因為頭部有瘀青，而且他沒有心血管病史或紀錄，我到場朋友們已經在急救他。」

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她憶述，救護車抵達後，醫護人員在送院途中亦一直為楊煥進行急救，「到了醫院，醫護人員問我還要急救嗎？因為腦部已經缺氧一小時了。」她希望醫護盡最大努力，可惜最終仍未能救回楊煥的生命，終年46歲。對此，江泳錡難過表示：

我這輩子是欠他嗎？我甚至在救護車上面禱告，是不是可以把我的一部分生命給他？

目前，楊煥的後事處理事宜已由家屬接手處理，她亦會從旁協助，送前夫最後一程。至於前夫的死因，她就表示還不知道原因。

英年早逝｜曾因飲酒問題鬧翻

江泳錡過往曾在節目《單身行不行》上指出，與楊煥認識3天就閃婚，但對方酒品不好，曾喝醉後在床上嘔吐。她表示：「他喝醉會大吵大鬧，又很難抓，我只說少喝不是不要喝，結果他說他去便利商店打工，我們因為喝酒的這個事情吵過無數次」。此外，楊煥也堅持不開車，只要開車就會躁鬱，曾因江泳錡希望他開車而放話離婚。

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